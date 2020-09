Terme gratis: i meravigliosi bagni liberi di Segesta (FOTO)

I bagni liberi di Segesta, detti anche Polle del Crimiso sono terme di origine vulcanica che si trovano vicino lo stabilimento di Castellammare del Golfo (le Terme segestane), in provincia di Trapani.

I bagni liberi di Segesta sono immersi tra canneti e tamerici e racchiusi tra pareti rocciose di travertino bianco striato di rosa. Un paesaggio pittoresco e soprattutto gratuito, perché è possibile immergersi nelle piccole calette senza spendere un solo euro.

L’acqua dei bagni liberi di Segesta sgorga dalla sorgente a una temperatura di circa 47 gradi. Ci sono tre sorgenti: Bagno delle Femmine, Grotta Regina e Nuova Sorgente per fare bagni termali, fanghi e antro terapia, utili nel dare benefici in caso di malattie reumatiche, respiratorie e cutanee.

Secondo la leggenda greca, l’acqua è così calda per volere della divinità Krimisòs che aveva alzato la temperatura per riscaldare la ninfa Egesta, che era fuggita dalla città di Troia distrutta dalla guerra.

Questo racconto mitologico collega la fondazione di Segesta all’arrivo dei troiani che avrebbero scelto questa città proprio per le proprietà medicali e benefiche delle acque calde, che oggi formano i bagni liberi di Segesta.

Dopo una rilassante immersione nelle terme, si può visitare il Tempio dorico di Segesta che si trova in località Scopello e tutto il sito archeologico dove ammirare oltre le bellezze del passato, anche una ricca e variegata vegetazione. In tutta la zona di Castellammare del Golfo è possibile fare escursioni e trekking.

Bagni liberi di Segesta, come arrivare

È possibile raggiungere i bagni liberi di Segesta sia in treno che in areo, nave o mezzi privati.

In treno: prendendo la linea Palermo-Trapani e scendendo alla stazione ferroviaria di Castellammare del Golfo.

In aereo: aereoporti di riferimento sono il Falcone-Borsellino di Palermo (50 Km) e il Vincenzo Florio di Trapani Birgi (49 Km).

In nave: porto di Palermo o di Trapani

In auto: da Palermo: autostrada A-29 (Palermo-Mazara del Vallo) con uscita Castellammare del Golfo – Segnaletica per Segesta/Stabilimento Privato Terme; da Trapani: autostrada A-29 in direzione Palermo con uscita Castellammare del Golfo.

