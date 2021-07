Spettacolare raccolta della lavanda: riuscite a sentire il profumo? Sembra di essere in Provenza, ma è in Italia

Il profumo inconfondibile riempie l’aria. Impossibile non riconoscerlo: è quello della Lavanda. E no, non siamo in Provenza ma in Veneto, nel comune di Porto Tolle, in provincia di Rovigo.

Qui nei giorni scorsi è stata effettuata la spettacolare raccolta della lavanda. Ad assistere e a raccontare a GreenMe questa meravigliosa esperienza è stata Patrizia Crespi che ha realizzato anche video e foto.

Il campo della Lavanda Polesana si trova a Ca’ Mello nel Comune di Porto Tolle. È un luogo d’effetto, un campo molto curato, curato personalmente e con amore dalla sua proprietaria. La lavanda è profumatissima, il suo profumo arriva fin sulla strada che da Ca’ Mello conduce alla Baia di Scardovari, impossibile passare da lì e non fermarsi! A giugno poi il ronzio delle api bottinatrici è musica di sottofondo mentre nelle arnie si immagazzina il miele di lavanda. La raccolta avviene con le macchine ma anche a mano perché nulla va sprecato, si raccoglie ogni singola spiga, ci racconta Patrizia.

I campi sono visitabili, da maggio a luglio. Per farlo basta contattare l’azienda che cura i campi, chiamata Lavanda Polesana.