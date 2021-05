Sentiero dei Gelsi, recuperato e riforestato l’antico cammino di 9 chilometri tanto amato dalla regina di Caserta

La Campania ha un nuovo suggestivo cammino tutto da scoprire: il Sentiero dei Gelsi, in provincia di Caserta. Si tratta del primo dei tre percorsi che fanno parte della rete dei Cammini di Carditello, concepita per tutti gli amanti della natura, dello sport e della cultura. Il Sentiero dei Gelsi si snoda per 9 chilometri, partendo dalla Stazione Capua per arrivare fino alla Reggia di Carditello, antica residenza nel cuore della Campania Felix, costruita nel 1787 costruito per volere di Ferdinando IV di Borbone.

L’itinerario è stato inaugurato lo scorso 2 maggio insieme alla nuova Oasi naturale realizzata dalla Fondazione Real Sito di Carditello a Capua. Il suggestivo Sentiero dei Gelsi, tanto caro alla regina Maria Carolina, può essere percorso facilmente a piedi o in bicicletta.

📸 Promessa mantenuta: piantati nuovi alberi sul Sentiero dei #gelsi.Una giornata da ricordare con l’inaugurazione… Posted by Fondazione Real Sito di Carditello on Sunday, May 2, 2021

“Il Sentiero dei gelsi, il primo dei tre cammini, nasce nel 2021, quando la Fondazione annuncia di voler piantare un migliaio di gelsi nell’area di pertinenza del sito e lungo gli itinerari che lo circondano, per riaffermare l’identità storica del territorio” – spiega la Fondazione Real Sito di Carditello – Infatti, la coltivazione dei gelsi, un tempo impiegati per allevare i bachi da seta destinati alla produzione delle pregiate sete della vicina Reale Seteria e Colonia di San Leucio, per volontà della regina Maria Carolina, era estesa sugli ampi terreni della Tenuta di Carditello, che comprendevano una delle storiche periferie capuane: l’attuale rione Gelso Boscariello, dove si preserva ancora oggi un albero secolare di gelso bianco.”

Il percorso attraversa tutti questi luoghi, partendo dalla stazione ferroviaria di Capua e procedendo per via Boscariello per poi proseguire fino alla meravigliosa Reggia di Carditello, che dal prossimo fine settimana ospiterà la rassegna Carditello Experience dedicata al benessere. All’interno dell’area, infatti, sarà possibile partecipare a una serie di attività sportive per adulti e bambini, tra corsi di yoga e laboratori di fiabe.

🔴 Press🏛 Riapre il Real Sito di Carditello con la rassegna #CarditelloExperience dedicata al benessere dei… Posted by Fondazione Real Sito di Carditello on Wednesday, May 12, 2021

Fonte: Real Sito Carditello /Facebook

