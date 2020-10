Sant’Angelo di Roccalvecce, il paese a due passi da Roma che sembra uscito da un libro di favole

Non serve andare molto lontano per trovare il Paese delle Meraviglie, e in un periodo storico in cui spostarsi può fare paura, è ancora più bello saperlo: siamo a Sant’Angelo di Roccalvecce, nella provincia di Viterbo, a circa 1 ora e mezzo d’auto da Roma. E sembra di stare in un libro di favole dove i protagonisti siamo noi.

Tutte le favole più belle che ci vengono in mente sembrano essere ambientate qui. Alla fine del 2016 il paese è stato infatti arricchito da murales incredibili, che non possono lasciare indifferenti i bambini, ma nemmeno gli adulti.

Proprio 4 anni fa Gianluca Chiovelli, cittadino di Sant’Angelo, fonda un’associazione culturale per dare un nuovo volto, fiabesco appunto, al suo paese natio. E il risultato è quello che vediamo in queste meravigliose immagini, che impazzano sui social di chi non credeva ai suoi occhi.

Nella mappa tutte le opere e dei luoghi d’interesse da visitare, e c’è veramente l’imbarazzo della scelta.

I murales, fantastici nel vero senso della parola, sono iniziati effettivamente alla fine del 2016 ma sono in continuo aggiornamento. L’ultimo proprio di recente, a fine settembre, opera dell’artista Stefania Marchetto in arte SteReal.

Ma c’è ancora spazio (e fantasia). Basta avere gli occhi per guardare e il cuore per sentire.

