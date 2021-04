Sant’Angelo di Roccalvecce, il paese a due passi da Roma che sembra uscito da un libro di favole

Il Paese delle Fiabe esiste ed è a un’ora e mezza da Roma. Un borgo rinato grazie alla street art che ha trasformato le case in favole a cielo aperto

Non serve andare molto lontano per trovare il Paese delle Meraviglie, e in un periodo storico in cui spostarsi può fare paura, è ancora più bello saperlo: siamo a Sant’Angelo di Roccalvecce, nella provincia di Viterbo, a circa 1 ora e mezzo d’auto da Roma. E sembra di stare in un libro di favole dove i protagonisti siamo noi.

Tutte le favole più belle che ci vengono in mente sembrano essere ambientate qui. Alla fine del 2016 il paese è stato infatti arricchito da murales incredibili, che non possono lasciare indifferenti i bambini, ma nemmeno gli adulti.

Proprio 4 anni fa Gianluca Chiovelli, cittadino di Sant’Angelo, fonda un’associazione culturale per dare un nuovo volto, fiabesco appunto, al suo paese natio. E il risultato è quello che vediamo in queste meravigliose immagini, che impazzano sui social di chi non credeva ai suoi occhi.

Nella mappa tutte le opere e dei luoghi d’interesse da visitare, e c’è veramente l’imbarazzo della scelta.

I murales, fantastici nel vero senso della parola, sono iniziati effettivamente alla fine del 2016 ma sono in continuo aggiornamento. L’ultimo creato proprio qualche giorno fa aggiunge anche il Pifferaio magico alla lunga lista di favole dipinte sui muri.

❤️ Un altro murale si aggiunge a Sant’Angelo il Paese delle Fiabe grazie all’artista Alessandra Carloni e al proprietario Roberto Casciani: Il pifferaio magico di Hamelin, fiaba dei fratelli Grimm! ❤️ Posted by S. Angelo "Il Paese delle Fiabe" on Tuesday, November 3, 2020

A fine settembre, invece, ha visto la luce la pianta di fagioli più alta e conosciuta del mondo: L’ opera di Jack e il fagiolo magico è a firma dell’artista Stefania Marchetto in arte SteReal.

Ma c’è ancora spazio (e fantasia). Basta avere gli occhi per guardare e il cuore per sentire.

