A Matera torna il presepe vivente più bello d’Italia

Dopo l’ondata di maltempo che ha colpito Matera nei giorni scorsi, le strade sono di nuovo percorribili e i Rioni Sassi sono tornati alla loro bellezza.

Dunque anche quest’anno la città è pronta ad accogliere, come da tradizione, l’immancabile appuntamento del presepe vivente, curato dall’associazione Matera culturale.

Tutto inizierà alla vigilia dell’Immacolata, il 7 dicembre e per tutta la durata delle festività natalizie, i Sassi di Matera ospiteranno la magia del Natale con percorsi presepiali, oltre a eventi e iniziative organizzati in tutta la città.

Per l’occasione, infatti, le migliaia di visitatori potranno seguire percorsi tra il presepe e itinerari esterni, dove saranno messi in scena recite e spettacoli teatrali realizzati all’interno degli spazi ipogei della città antica, nei quartieri di Sasso Barisano e Sasso Caveoso. Nella Cattedrale della città si potrà invece ammirare il presepe cinquecentesco scolpito dai Persio.

Non mancherà l’occasione per gustare i prodotti tipici della tradizione gastronomica: proprio in questo periodo dell’anno, i grani duri della collina materana vengono trasformati in prodotti da forno dolci e salati per accompagnare ed esaltare pietanze tradizionali.

Sarà dunque il momento migliore per assaggiare il pane arricchito con semi di finocchietto selvatico, il“fcjlatìdd”, i dolci natalizi a base di mandorle “u frsedd”, gli “ingjlppet”, i biscotti al vino bianco glassati con lo zucchero e le Cartellate, dolci conditi con miele o vino cotto.

Visitare la città dei Sassi durante il periodo natalizio significa immergersi in uno dei più grandi, spettacolari e affascinanti presepi viventi ma anche nelle tradizioni lucane, dalla gastronomica natalizia locale ai canti tradizionali accompagnati dal suono delle zampogne.

Un’esperienza unica che lascerà a bocca aperta grandi e piccini: questi ultimi saranno accolti da elfi, renne, suoni e luci colorate nel villaggio di Babbo Natale.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di Matera culturale.

Leggi anche:

Tatiana Maselli

Foto Presepe Vivente nei Sassi Di Matera