In questo borgo del Molise soggiorni gratis se doni un libro

Donare cultura paga, almeno in Molise: nel comune di Macchiagodena, nella provincia di Isernia, sta per partire l’iniziativa turistica che mette a disposizione B&B e agriturismi in cambio di libri, come parte di un progetto turistico-culturale.

‘Portami un libro e ti regalo l’anima’: con questo accattivante slogan parte la campagna di promozione del turismo in una zona stupenda, a volte però dimenticata e, come per molte altre, in questo momento colpita della crisi Covid-19.

L’iniziativa è stata lanciata dall’amministrazione comunale ed è parte di progetto più ampio di impronta culturale: il Comune è infatti anche uno dei 100 borghi che ospiterà il viaggio itinerante della Divina Commedia ideato da Matteo Fratarcangeli.

“Abbiamo approvato un progetto che si chiama “Genius Loci, portami un libro e ti regalo l’anima” – annuncia il sindaco Felice Ciccone nel corso della rubrica del TG2 ‘Sì, viaggiare’ – che prevede la concessione di una vacanza gratuita presso una nostra struttura turistica per tutti quelli che decidono di venire a Macchiagodena e di portare con loro un libro”.

Ma cosa bisogna fare per avere il soggiorno?

“Il libro, che normalmente viene scelto per andare in vacanza, in questa occasione si fa promotore del soggiorno stesso – spiega ancora il primo cittadino – è il libro che indirizza in quale località andare. Chi desidera venire a Macchiagodena deve, poi, depositare il libro nella nostra Piazzetta della Lettura. Il visitatore deve dirci perché ha scelto quel libro, perché ha preferito la nostra comunità”.

L’obiettivo è chiaramente favorire il turismo ma anche diffondere cultura: infatti tutte le esperienze scritte e narrate, a loro volta, confluiranno in una raccolta che riepiloga e racconta il progetto stesso.

Basta contattare, dunque, l’amministrazione comunale per avere informazioni sui posti e le date disponibili. E, naturalmente, avere pronto un bel libro da regalare.

