Petritoli, il borgo medievale nelle Marche che puoi affittare a “pochi” euro a settimana

Se il vostro sogno è sempre stato quello di poter godere della bellezza di un borgo medievale tutto per voi, Petritoli è il posto perfetto. Siamo nelle Marche, vicino alla costa adriatica e sullo sfondo le montagne.

Qui, grazie a Rent Your Own Village (“affitta il tuo Borgo”), è possibile fare una stupenda vacanza comunitaria, affittando anche a “pochi” euro un autentico villaggio medievale italiano (ovviamente dipende dal periodo scelto e dal tipo di alloggio).

Le sistemazioni nel borgo possono contenere poco più di 200 persone, per un totale di oltre 90 camere da letto divise tra B&B, appartamenti, ville e hotel tradizionali. Si tratta di un’offerta di turismo sostenibile e diffuso che si rivolge principalmente a grandi gruppi per eventi aziendali o celebrazione in cui gli ospiti hanno l’opportunità di vivere come residenti in una comunità di paese, con tutto il suo fascino antico.

Ma chiunque può godere di questa esperienza. A Petritoli ci sono numerosi ristoranti, bar e cantine, così come supermercati e negozi e tutti sono a pochi passi. La popolazione è di 2000 persone, che vivono principalmente nel centro.

Potrete rilassarvi tra giardini panoramici, vigneti sulle colline, teatro barocco, cantine d’epoca romana, antichi affreschi nei palazzi.

Il borgo di Petritoli è una destinazione unica, insolita e innovativa per una vacanza con amici e parenti ed il concetto di turista smetterà di esistere, nascosto dai sentieri del turismo di massa.

In più, non servono auto poiché ci si sposta agevolmente a piedi.

Fonte: Rent your own village. Turismarche, HolidayPirates, groupaccommodation