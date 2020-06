Parco dei Cinque Sensi: per correre a piedi nudi tra la natura

Sensazioni primitive per tornare finalmente a sentire la natura sotto i piedi. Stiamo parlando del Parco dei Cinque sensi a Vitorchiano, in provincia di Viterbo: un’esperienza prettamente boschiva dedicata a tutti e per tutte le età, ma pensato con un occhio di riguardo ai bambini e alle loro famiglie.

Tre ettari di bosco danno vita a un vero e proprio parco divertimenti da percorrere a piedi scalzi grazie a sentieri sensoriali, vasche tradizionali e inedite, casette da annusare e toccare nel rispetto della natura e della biodiversità.

Un Parco Cinque sensi a piedi scalzi adatto a tutte le età, anche ai più piccoli e perfino alle persone con difficoltà motorie, promettono i gestori. In pratica, c’è un percorso che si snoda attraverso gli alberi, per terra ci sono vasche asciutte o bagnate con diversi materiali da calpestare.

Ci sono ancora delle casette sensoriali che nascondono erbe da riconoscere al tatto. A fianco dei visitatori, ci sono gli ‘artigiani dei sensi’ che propongono una serie di giochi da fare o da soli o in gruppo.

Al termine del percorso a piedi scalzi c’è poi la possibilità di cuocere in un braciere il pane al bastone.

Tutte le attività sono in linea con la natura e ad essa stessa si ispirano. L’obiettivo è quello di immergersi per qualche ora, in un mondo incontaminato e lontano dal caos cittadino. Il Parco si ispira ai modelli nordeuropei e trova un’applicazione felice per adesso nel Lazio e in Sicilia.

“Gli Artigiani dei sensi, gli addetti del parco a piedi scalzi, hanno a cuore la felicità degli ospiti grandi e piccini e per questo hanno rispolverato tanti giochi, attività creative e manuali sportive ed educative molto semplici, ma incredibilmente coinvolgenti da fare tutti insieme”, si legge sul sito ufficiale.

Insomma un ottimo modo per instaurare un dialogo emotivo e sensoriale con la natura.

