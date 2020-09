“Offro stanza con vista mare” in cambio di aiuto, l’annuncio per trasferirsi 4 mesi a Lipari

Una stanza vista mare e buon cibo, purché lo si aiuti nei lavori sui campi e con gli animali. È l’appello di un giovane agricoltore di Lipari che dai social lancia un originalissimo annuncio di lavoro in una delle isole più belle delle Eolie.

Lui è Luis Mazza e offre quattro mesi da novembre a febbraio di vitto e alloggio gratuiti e una camera con vista mare in cambio di aiuto nella sua azienda agricola. L’annuncio – chiede nello specifico lavori agricoli, la gestione degli animali e alcuni piccoli lavori di manutenzione ordinaria (come portare la legna) – ha già raccolto migliaia di like e candidature.

“Offro una stanza – si legge nel post – con vista mare e isole, cibo, vino, acqua potabile, internet veloce, stufa a legna, libri e uso mezzi di trasporto (auto, bici e asini) a chi volesse venire a stare qui, al numero zero, Lipari, nel periodo novembre-febbraio, per aiutarmi nei lavori agricoli, nella gestione degli animali e piccoli lavori di manutenzione ordinaria (portare legna o saper cosa fare se col ponente vola il pollaio)”.

La soluzione è ideale per chi si trova in smart working. Poche ore di lavoro al giorno nell’azienda, in cambio di una vita tranquilla e un panorama mozzafiato. L’annuncio è aperto a tutti, anche alle coppie. Fatevi avanti!

