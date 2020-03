Nasce il Cammino di Bardolino, 100 km tra i vigneti e le colline del Lago di Garda (mappa)

Cento chilometri di sentieri tra meravigliosi vigneti e colline piene di storia e tradizioni. Un Cammino che i viandanti amanti del buon vino e della gastronomia non possono perdersi. E’ stato inaugurato ufficialmente il Cammino di Bardolino per esplorare i paesaggi dell’entroterra del Lago di Garda tra le più rinomate cantine che producono il famoso vino che non ha bisogno di presentazioni.

Un territorio ricco di fascino che meritava di essere valorizzato. Per questo il progetto di fare rete mettendo in comunicazione itinerari già esistenti, aziende agricoli e comuni interessati si sta rivelando vincente. Sei le amministrazioni che sono stai coinvolte: Bardolino, comune capofila, e poi Garda, Rivoli Veronese, Costermano, Affi e Cavaion Veronese.

Diciotto i percorsi che sono percorribili anche separatamente, per più di 100 km complessivi che sono stati ben mappati e dotati di ulteriori segnalazioni lungo il percorso. I percorsi più lunghi misurano circa 20 km., quelli più corti ne misurano circa 3.

Grazie ai 53 pannelli informativi, tutti accomunati dalla stessa grafica e scaricabili su smartphone, diventa possibile tracciare il prorpio itinerario ed evidenziare le varie tappe.

Come accennato, sono numerose le aziende vinicole lungo il Cammino, 61 secondo le fonti, ma sono ben segnalati anche diversi percorsi secondari con le eccellenza paesaggistiche, storiche e religiose che la zona offre.

Il percorso è stato progettato da un’azienda privata, la Land srl, e finanziato dai comuni e dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020. Il tutto in 4 anni, dalla messa a terra dell’idea fino alla realizzazione definitiva.

Fonti di riferimento: Comune Garda – Land srl

