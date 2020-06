Il Molise offre case-vacanza gratis per l’estate: è boom di richieste da tutto il mondo

In tempi difficili come questi sono tante le persone che sperano di potersi permettere una vacanza rilassante in un luogo da sogno, a costi possibilmente accessibili. E il Molise ha ben pensato di esaudire il desiderio lanciando un’iniziativa molto speciale, “Regalati il Molise“, che ha riscosso un successo inaspettato a livello internazionale.

L’associazione “Amici del Morrutto“, insieme al Comune, ha infatti deciso di proporre case vacanza gratis ai turisti intenzionati a soggiornare nel comune di San Giovanni in Galdo, in provincia di Campobasso, e in un solo giorno ne sono arrivate a centinaia. Francesi, irlandesi, polacchi, ucraini e italiani di tante diverse regioni hanno contattato l’associazione per aderire all’iniziativa.

Il progetto mette a disposizione per l’estate 40 soggiorni gratuiti di una settimana ciascuno, tra luglio e settembre, in diverse case del comune messe a disposizione dagli abitanti. Lo scopo? Ridare vita ai centri e ai piccoli borghi del Molise, bellissimi ma spesso sconosciuti, facendoli scoprire a turisti di tutto il mondo, partendo proprio da uno di essi, San Giovanni in Galdo.

Non solo, la speranza è anche di avviare un progetto pilota che porti alla creazione nel tempo di una vera e propria rete di ospitalità a costo zero in tutto il Molise, dove molte case sono chiuse da anni.

I promotori del progetto hanno dichiarato:

“Chi sceglierà di accettare questa ‘scommessa’ scoprirà un paese con una qualità della vita eccellente, dove tutto è ancora scandito dalla natura che circonda il borgo, un borgo che si trova tra l’altro in una posizione strategica, a 40 minuti dal mare e dalla montagna, a 2 ore da Roma e da Napoli”.

Per aderire bisogna però avere alcuni requisiti, ovvero non essere residenti in Molise e non avere nemmeno parenti o case in regione. Sul sito morrutto.com è disponibile un modulo da compilare e inviare via mail per fare la richiesta, che va inoltrato entro il 20 settembre 2020.

