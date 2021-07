Specchio di Venere: l’affascinante Spa naturale a cielo aperto sull’isola di Pantelleria

Il lago di Venere, sull’isola di Pantelleria, offre un panorama mozzafiato con le sue mille sfumature di verde e blu. E, grazie alle sue sorgenti calde e ai suoi fanghi, è la meta ideale per un trattamento di bellezza 100% naturale e gratuito

Sull’isola di Pantelleria, a metà tra l’Africa e la Sicilia, si incontra un luogo ricco di fascino, dove si fondono mito e realtà: il lago di Venere. Questo splendido bacino lacustre è così chiamato per via di una leggenda che narra che la dea romana si specchiasse nelle sue acque dai colori cangianti che vanno dal verde chiaro al blu.

Lo specchio di Venere è situato nella parte settentrionale di Pantelleria, all’interno del Parco nazionale dell’isola. Si tratta di un cratere spento di un antico vulcano e le sue calde acque raggiungono una profondità massima di 12 metri.

Attorno al bacino lacustre, unico lago dell’isola di Pantelleria, la vegetazione è molto rigogliosa: crescono specie come il limonio con rami secondati (Limonium secundirameum) e il lentisco e non è raro incontrare uccelli acquatici migratori. Per questo motivo è una località molto apprezzata dagli amanti del bird-watching, soprattutto nel periodo primaverile e autunnale.

Acque calde e sulfuree per una pelle liscia e purificata

Oltre ad offrire una vista incantevole, lo specchio di Venere è considerata una Spa naturale a cielo aperto. È, infatti, la meta perfetta per una vacanza a contatto con la natura e all’insegna del benessere. Le sue acque calde hanno una temperatura compresa tra i 40° C e 50° C e sono ricche di zolfo. Nei fondali sono presenti dei fanghi nero-verdastri dalle proprietà benefiche per la pelle.

Per godere a pieno dei benefici di questo lago benefici bisogna immergersi per un po’ di minuti dove l’acqua bolle, uscire dal lago e cospargersi il corpo con il fango raccolto dai fondali per poi far asciugare il fango, magari mentre si passeggia. Si consiglia di risciacquarsi soltanto solo dopo che il fango si sarà essiccato. La vostra pelle risulterà liscia e purificata. Un trattamento di bellezza efficace, 100% naturale e…gratis!

Leggi tutti i nostri articoli su laghi e spiagge: