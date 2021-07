“Kiss me here”: nel Gargano spunta un’area di sosta panoramica che invita i turisti a baciarsi

Lungo il litorale di Mattinata, nel Gargano, è apparsa una singolare area di sosta in cui si invitano i passanti e i turisti a scambiarsi un bacio. “Kiss me here” recita la scritta disegnata sul manto stradale, accompagnata da un cartello colorato che è un omaggio all’amore in ogni sua forma, a partire da quello tra mamma e figlio e tra persone dello stesso sesso. La scelta dell’area di sosta non è casuale: si trova su una piccola terrazza che si affaccia sulla costa. E in effetti quale miglior sfondo se non l’azzurro del mare per un bacio tra due innamorati?

Il bacio è un atto d’amore universale, si dice che può coinvolgere circa 35 muscoli facciali e provocare fino a 120 battiti cardiaci al minuto, perché un bacio è emozione, è affetto, è unione. – spiega l’amministrazione comunale di Mattinata – Un gesto così bello al quale abbiamo voluto dedicare una speciale sosta sulla nostra terrazza affacciata sul mare, per invitare i cittadini e i turisti a baciarsi a Mattinata e condividere sui social questo bacio panoramico.

Il cartellone comparso sul mare non è soltanto un invito a compiere un gesto romantico, ma anche un modo creativo per dire no alle discriminazioni e ai pregiudizi.

Nel nostro piccolo vuole essere un manifesto di civiltà, di libertà, di inclusione, dove un gesto così semplice, così bello, spontaneo, naturale non conosce pregiudizio o discriminazione, perché in fondo baciarsi è solo un atto d’amore!” – chiarisce il comune di Mattinata su Facebook – E allora lasciati ispirare dalla bellezza del nostro mare e condividi con noi il tuo #BacioaMattinata.

Segnaletiche romantiche di questo tipo sono già apparse negli scorsi anni anche in altre bellissime città italiane. I più celebri si trovano in Cilento, sul belvedere di Trentinara, dove è stato installato un cartello con la scritta Kiss Please e il disegno che raffigura Isabella e Saul, due giovani amanti protagonisti di una leggenda legata proprio a questo territorio. Anche a Termoli, in Molise, nel periodo di San Valentino la città si è riempita di segnaletiche che “obbligano” i passanti a baciarsi nei punti più panoramici e suggestivi del borgo medievale

