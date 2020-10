Kalabria Coast to Coast, nasce il cammino di 55 chilometri tra spiagge, ulivi e antichi borghi

Avete mai pensato di percorrere la Calabria da costa a costa, ovviamente a piedi? Ora è possibile grazie ad un nuovo cammino che attraversa la regione per 55 chilometri da Soverato a Pizzo e che è fruibile tutto l’anno.

Si chiama Kalabria Coast to Coast, il percorso che da Soverato sul Mario Ionio conduce a Pizzo sul Mar Tirreno, immerso tra la natura e la storia della Calabria e lontano dalle rotte più turistiche della regione. Un cammino da fare lentamente, gustandosi quanto di meraviglioso offre il territorio.

Il percorso è nato dopo 2 anni di lavoro grazie all’impegno di Kalabria Trekking.

Così descrivono il percorso coloro che tenacemente hanno contribuito a realizzarlo:

“Il Cammino Kalabria Coast to Coast, è un percorso naturalistico di 55 km, da assaporare a passo lento tra distese di ulivi secolari, filari di vite, campi di grano e fichi d’ india, boschi di castagni e faggi secolari, pittoresche pietre granitiche modellate dal tempo e la magnifica oasi naturalistica del lago Angitola. Ma è soprattutto un viaggio emozionale e sensoriale all’ interno di una Calabria lontana dalle consuete rotte turistiche, alla scoperta di quegli antichi sapori e valori che sono le radici di questa meravigliosa Terra, ricca di storia e cultura millenaria e dove il tempo sembra essersi fermato”.

Il percorso attraversa i territori di 10 comuni, tutti delle province di Catanzaro e Vibo Valentia. Si tratta di Soverato, Montepaone, Petrizzi, Chiaravalle Centrale, San Vito sullo Ionio, Polia, Capistrano, Monterosso Calabro, Maierato, Pizzo.

Sul sito Kalabria Trekking è possibile trovare tutte le informazioni necessarie a percorre le varie tappe del cammino, conoscere le strutture ricettive della zona, scaricare le mappe Gps e trovare tante altre indicazioni utili.

Come ha spiegato Nino Calafati, vicepresidente di Kalabria Trekking:

“Il Cammino sarà fruibile tutto l’anno in totale autonomia dagli escursionisti che lo desiderano. L’auspicio, e anche il nostro prossimo obiettivo è che possa essere inserito nell’Atlante dei cammini d’Italia del MiBact, data la sua unicità di unire idealmente i due mari, rendendolo interessante sia a livello nazionale che internazionale. Incentiva l’ecoturismo, promuove e valorizza i comuniche attraversa nonché le piccole economie locali, in un’ottica di valorizzazione del territorio dell’entroterra delle Preserre Calabre catanzaresi e vibonesi ed è la dimostrazione che anche in Calabria possiamo costruire delle belle realtà partendo dalla valorizzazione di ciò che abbiamo e soprattutto senza attingere a risorse pubbliche”