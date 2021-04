Kalabria coast to coast, il cammino dallo Ionio al Tirreno tra spiagge, ulivi e antichi borghi

Avete mai pensato di percorrere la Calabria da costa a costa, ovviamente a piedi? Ora è possibile grazie ad un nuovo cammino che attraversa la regione per 55 chilometri da Soverato a Pizzo e che è fruibile tutto l’anno.

Si chiama Kalabria Coast to Coast, il percorso che da Soverato sul Mario Ionio conduce a Pizzo sul Mar Tirreno, immerso tra la natura e la storia della Calabria e lontano dalle rotte più turistiche della regione. Un cammino da fare lentamente, gustandosi quanto di meraviglioso offre il territorio.

Il percorso è nato dopo 2 anni di lavoro grazie all’impegno di Kalabria Trekking.

Così descrivono il percorso coloro che tenacemente hanno contribuito a realizzarlo:

“Il Cammino Kalabria Coast to Coast, è un percorso naturalistico di 55 km, da assaporare a passo lento tra distese di ulivi secolari, filari di vite, campi di grano e fichi d’ india, boschi di castagni e faggi secolari, pittoresche pietre granitiche modellate dal tempo e la magnifica oasi naturalistica del lago Angitola. Ma è soprattutto un viaggio emozionale e sensoriale all’ interno di una Calabria lontana dalle consuete rotte turistiche, alla scoperta di quegli antichi sapori e valori che sono le radici di questa meravigliosa Terra, ricca di storia e cultura millenaria e dove il tempo sembra essersi fermato”.

Il percorso attraversa i territori di 10 comuni, tutti delle province di Catanzaro e Vibo Valentia. Si tratta di Soverato, Montepaone, Petrizzi, Chiaravalle Centrale, San Vito sullo Ionio, Polia, Capistrano, Monterosso Calabro, Maierato, Pizzo.

Sul sito Kalabria Trekking è possibile trovare tutte le informazioni necessarie a percorre le varie tappe del cammino, conoscere le strutture ricettive della zona, scaricare le mappe Gps e trovare tante altre indicazioni utili.

Da qualche giorno inoltre è possibile scaricare anche una traccia completa del percorso per gli appassionati di bicicletta, per poter percorrere questo fantastico itinerario anche sulle due ruote.

Come ha spiegato Nino Calafati, vicepresidente di Kalabria Trekking:

“Il Cammino sarà fruibile tutto l’anno in totale autonomia dagli escursionisti che lo desiderano. L’auspicio, e anche il nostro prossimo obiettivo è che possa essere inserito nell’Atlante dei cammini d’Italia del MiBact, data la sua unicità di unire idealmente i due mari, rendendolo interessante sia a livello nazionale che internazionale. Incentiva l’ecoturismo, promuove e valorizza i comuniche attraversa nonché le piccole economie locali, in un’ottica di valorizzazione del territorio dell’entroterra delle Preserre Calabre catanzaresi e vibonesi ed è la dimostrazione che anche in Calabria possiamo costruire delle belle realtà partendo dalla valorizzazione di ciò che abbiamo e soprattutto senza attingere a risorse pubbliche”