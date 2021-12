Tutti i villaggi di Natale a Roma e dintorni: Babbo Natale, elfi, spettacoli, mercatini e gastronomia a due passi da Roma.

I villaggi di Natale ritornano in queste festività del 2021. Non solo mercatini di Natale ma vere e proprie ambientazioni lapponiche, che trasportano in un’atmosfera magica. Casette di legno in cui abitano e lavorano gli elfi, stalle di renne, trenini, ruote panoramiche, giochi e luminarie meravigliose. E dopo la rassegna dei più bei villaggi di Natale d’Italia ecco tutti i villaggi di Natale di Roma e dintorni.

Roma e provincia

Alla periferia della capitale si trovano gli allestimenti più ricchi di scenografie e di esperienze, per grandi e piccini.

Lunghezza: Castello di Babbo Natale

Come prima tappa, il Castello medievale di Lunghezza, che durante le feste diventa il Castello di Babbo di Natale, con elfi e fate delle nevi annessi. Babbo Natale sarà presente sul suo trono per ricevere le cartoline, ma ci saranno anche varie attrazioni per grandi e piccoli come la Rimessa della Slitta di Babbo Natale e la Tavernaccia dei Grinch. Qui le info su orari e biglietti.

Luneur Park

Roma al Luneur Park dal 4 dicembre Babbo Natale riceverà le letterine dei bambini nella magica atmosfera natalizia del Luna Park. Per info e prezzi qui.

Cinecittà World

Mentre a Cinecittà World si potrà vivere l’illusione di passeggiare tra le strade di una New York magica. All’interno del Parco si potranno acquistare prodotti gastronomici tipici, acquistare regalini. Ma sono previsti anche spettacoli e Musical. Le luminarie quest’anno sono d’autore, con il Festival Polvere di Stelle: un mondo incantato di animali e alberi di luce da non perdere! Unico nel suo genere il Regno del Ghiaccio con pista di pattinaggio, scivoli vertiginosi e candide montagne per giocare e divertirsi con la neve.

Auditorium Parco della Musica, Christmas World

Una novità del 2021 è lo spettacolo esperienziale che si terrà fino al 17 dicembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma. La protagonista è l’interculturalità: le tradizioni del mondo si incontrano nell’arte, nello spettacolo e nella gastronomia. Per info e ticket qui.

Santa Severa, il Villaggio delle Meraviglie al Castello

Il Castello medievale di Santa Severa dall’8 dicembre al 9 gennaio si trasformerà in un borgo da fiaba, dove la magia del Natale coinvolgente del Natale si mostrerà nelle varie scenografie: la casa di Babbo Natale e la casa della Befana, spettacoli e artisti di strada, cantastorie e musicisti. Immancabile la pista di ghiaccia e i mercatini di Natale e anche il tradizionale presepe. Per l’occasione sarà anche possibile visitare il museo e i locali del Castello. Tutte le info qui.

Christmas Village a Frascati

A Frascati, oltre ai tradizionali mercatini natalizi con gli stand in legno, ci saranno spettacoli di Natale con cori Gospel, giochi e attività per bambini e una ruota panoramica con vista su Roma.

Ariccia: il Parco delle Favole Incantate

Illuminazioni artistiche da sogno vi aspettano ad Ariccia, con tanta attenzione ai più piccoli: teatri di burattini e tanti musical con le favole più amate dai bambini: Oceania, Mary Poppins e molto altro. Info qui.

Aprilia Villaggio di Babbo Natale

Il classico Villaggio di Babbo Natale con renne, elfi, la slitta di Babbo Natale e l”ufficio postale per inviare le letterine. Una pista di pattinaggio sul ghiaccio per divertirsi in famiglia, ma anche esibizioni artistiche e possibilità di degustare i prodotti tipici.

Viterbo

Viterbo Christmas Village

Nella bellissima città medievale torna anche quest’anno il Viterbo Christmas Village. L’intero centro storico dedicato alla magia del Natale: non solo Babbo Natale, elfi e renne, ma anche fate, piste di pattinaggio nel bosco di ghiaccio e la fabbrica della Befana. Ma ci sono anche i tradizionali mercatini nel Caffeina Christmas Village di Viterbo, con le caratteristiche casette di legno dove acquistare prodotti artigianli ed enogastronomici. Da non perdere anche il presepe allestito nel Palazzo Papale e la giostra vintage che con il suo carosello ci trasporterà in atmosfere di altri tempi. Info qui.

Vetralla: Il Regno di Babbo Natale

Una tradizione ormai affermatasi da vari anni, a pochi passi da Viterbo. Un luogo, sebbene commerciale, dove vivere la magia del Natale insieme ai bambini. Babbo Natale nella sua casetta vi aspetta per ricevere le vostre letterine. Per l’intrattenimento sono previsti spettacoli, musica, la pista di pattinaggio, ristoranti e bar per il ristoro. Per info qui.

Frosinone

Cassino- Il Magico Bosco di Natale

Torna dal 27 novembre 2021 il bosco incantato di Cassino, il villaggio di Natale più grande d’Italia, con labirinto e parco avventure, la pista di pattinaggio, laboratori e giochi per bambini. Nella suggestiva cornice del Parco delle Terme Varroniane, con illuminazione magica e i mercatini natalizi. Presenti anche numerosi punti di ristoro. Info qui.

Aquino, il Magico Villaggio di Natale

Non solo Babbo Natale e renne, ma anche tanti spettacoli con i più amati personaggi di Disney. Nel Magico Villaggio di Natale di Aquino la protagonista è la gastronomia, con street food, barbecue, area dolci e rosticceria regionale. Info qui.

Latina: luci e presepi a Gaeta, Itri, Sermoneta e Fondi

La luce è la protagonista del Natale di Gaeta, con 21 installazioni lungo tutto la cittadina. Ad Itri saranno calde candele ad illuminare il Natale del borgo medievale. Mentre a Sermoneta si potranno ammirare i tradizionali presepi artistici creati dalle sapienti mani di abili artigiani locali.

Il Villaggio di Natale di Fondi offrirà invece spettacoli musicali, mercatini nelle casette di legno e attrazioni per grandi e piccini. Attori e figuranti si esibiranno in costumi d’epoca per intrattenere i passanti.

