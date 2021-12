I più bei villaggi di Natale 2021, regione per regione

Le cucine plastic free che durano una vita

I più bei villaggi di Natale di tutte le regioni d’Italia da visitare a dicembre 2021 e gennaio 2022 nei weekend e durante le feste.

Il conto alla rovescia per l’avvento del Natale è già iniziato. Grandi e piccini pensano alle feste, ai regali e alla magica atmosfera che avvolge quei giorni tanto attesi. Visitare questi villaggi natalizi tra casette di legno, slitte e luci magiche, può essere un’occasione per trascorrere insieme una giornata in modo spensierato. E perché no, magari per comprare qualche regalino o assaporare le specialità tipiche di ogni località.

Dal Trentino alle isole, ecco una rassegna dei villaggi e mercatini di Natale più interessanti per la stagione 2021-2022.

Tentino Alto Adige, il villaggio di Natale Green di Trento

Nel bellissimo capoluogo del Trentino, la cui architettura e le grandi piazze sono già molto suggestive durante tutto l’anno, il Natale è il momento in cui la magia avvolgerà tutti, ma in modo sostenibile! A Trento, il mercatino si alimenta grazie ad energia 100% rinnovabile, dove anche la gastronomia è a zero rifiuti, con piattini di pane da assaporare insieme al pasto prescelto. Il modo ideale per lasciarsi affascinare dalle spettacolari illuminazioni che decorano la città! I più piccoli rimarranno incantati dalle piccole casette di legno da cui spiare la vita degli elfi e di Babbo Natale. Da non perdere il giro in trenino o in carrozza per ammirare gli angoli più emblematici della città e la nuova ruota panoramica di 32 metri di altezza, da cui scorgere questo meraviglioso panorama da presepe. Dal 20 novembre al 9 gennaio 2022, clicca qui per maggiori info.

Val D’Aosta, il Marché Vert Noël

In Val d’Aosta è sicuramente il Marché Vert Noël, nel cuore di Aosta, il villaggio più ricco e più vivo. Nell’aerea del Teatro Romano e dell’Arco di Augusto saranno disposti 30 chalet di legno, addobbati a festa. Sarà possibile ammirare in tempo reali gli artigiani locali che realizzano sculture e oggetti di uso quotidiano. Nonché degustare e acquistare le delizie culinarie locali. Nel cuore delle montagne valdostane sarà un piacere passeggiare tra le bancarelle assaporando un caldo vin brulé e qualche dolcetto tipico. Orari e costi qui.

Piemonte, il Villaggio di Govone e gli eventi di Venaria

Anche il Piemonte vanta una ricca e lunga tradizione di caratteristici mercatini di Natale, sparsi dappertutto. Ma per vivere un’esperienza totale si dovrà visitare il villaggio di Govone e di Asti. Il Musical “La Casa di Babbo Natale” verrà inscenato ogni fine settimane dal 20 novembre al 19 dicembre. I bambini potranno visitare gli Elfi e partecipare a tanti giochi guidati. Da non perdere, per gli amanti della gastronomia, il Festival del cibo. Clicca qui per maggiori info.

Mentre a Venaria, oltre alle fantastiche decorazioni e le luminarie d’artista della reggia, durante il mese di dicembre si terranno ogni fine settimana tre eventi: Natale diVino con enogastronomia e street food locale; il Villaggio di Cioccolato e il Paradiso dei Bambini. Il tutto con la presenza di un laboratorio di Babbo Natale e di intrattenimento musicale. Info qui.

Lombardia, mercatini di Mantova e Atmosfere di Natale a Paullo

Oltre ai mercatini tipicamente milanesi vi consigliamo quelli di Mantova dove ci sarà un villaggio costituito da tipiche casette in legno, che vedranno la partecipazione espositori provenienti da tutta Italia. Per tutte le info clicca qui.

Interessante anche l’evoluzione di “Atmosfere di Natale”, a Paullo: oltre ai tradizionali gazebi con le idee regalo artigianali e lo street food, l’esperienza natalizia si vivrà a bordo del trenino di Babbo Natale e con i numerosi spettacoli di animazione e i laboratori creativi per i bambini.

Calabria, la Magia del Natale a Tropea

A Reggio Calabria tornano i tradizionali mercatini di Natale ma anche il mercatino della città di Tropea ha riacceso le sue luminarie. Dal 20 novembre 2021 al 6 gennaio 2022 un’intensa attività di eventi è prevista per vivere la Magia del Natale in questo pittoresco borgo di mare.

Molise, il villaggio di Babbo Natale a Campobasso

A Campobasso il villaggio di Babbo Natale sarà animato dai mercatini in tutto il centro storico. Tra addobbi, presepi, libri e prodotti tipici, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Torna anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio, dopo l’assenza dovuta alla pandemia.

Sicilia, la Fiera di Natale e i presepi a Palermo

In Sicilia sarà Palermo a ospitare presso il Giotto Park Village la Fiera di Natale, a partire dal 22 di novembre. Mentre non potrà mancare una visita agli innumerevoli presepi allestiti in città, tra cui quello della Cappella Palatina e i coinvolgenti presepi viventi.

Mentre a Segesta, vicino Trapani, nel Castello Eufemio a partire dall’9 dicembre si potrà visitare il Villaggio di Babbo Natale, giungendo a brodo di un allegro trenino.

Sardegna, villaggio di Natale a Casa Ballero a Cagliari

A Cagliari nella famosa Villa Ballero nei weekend precedenti al Natale si allestirà un villaggio molto ambizioso, curato da importanti scenografi: la casa di Babbo Natale, l’ufficio postale, la fabbrica dei giocattoli, elfi, laboratori e cantastorie. Ma anche spettacoli, giostre e punti di ristoro per rifocillarsi. Info qui. I biglietti sono già tutti esauriti ma è stata aperta una lista d’attesa.

Basilicata, Villaggio di Babbo Natale a Matera

In Basilicata sarà Matera ad ospitare gli eventi più interessanti, nella cornice suggestiva della Città dei Sassi: non solo Villaggio di Babbo Natale, ma anche il presepe vivente più grande del mondo , zampognari, concerti e per i più piccoli tanti giochi, Lego Story e il Teatro dei burattini.

Puglia, le luminarie di Alberobello e Babbo Natale ad Andria

In Puglia, il villaggio più innovativo si trova ad Alberobello: illuminazione d’avanguardia e Babbi Natale in moto, ma anche una slitta che si calerà da 50 m dalla quale Babbo Natale raccoglierà le letterine. Stessa entrata spettacolare anche per la Befana il 5 gennaio. Artisti di strada animeranno i viottoli dei Trulli con musica ed esibizioni, e sarà possibile mangiare ed acquistare prodotti enogastronomici e artigianali locali. Per info clicca qui

Babbo Natale dimorerà nuovamente anche ad Andria: dal 27 novembre al 6 gennaio 2022 è già partito l’evento “la casa di Babbo Natale 2021” con la direzione artistica di Sabino Matera. I più piccoli possono recapitare la loro letterina direttamente a Babbo Natale. Per strada e nelle piazze, musica, luminarie e tante attività dedicate ai più piccoli. Per tutte le info clicca qui.

Lazio, il Castello di Babbo Natale a Lunghezza

Quest’anno promette bene il Castello medievale di Lunghezza che durante le feste diventa il Castello di Babbo di Natale, con elfi e fate delle nevi annessi. Babbo Natale sarà presente sul suo trono per ricevere le cartoline, ma ci saranno anche varie attrazioni per grandi e piccoli come la Rimessa della Slitta di Babbo Natale e la Tavernaccia dei Grinch. Qui le info su orari e biglietti.

Emilia Romagna, Villaggio di Natale di Milano Marittima

A Milano Marittima, da centro gettonato in estate a location natalizia d’eccellenza. Illuminazioni da sogno illumineranno a partire dalla Rotonda Primo Maggio un fantastico Villaggio di Natale con il mercatino, il Giardino degli Alberi di Natale, casette con specialità tipiche e animazione. Per tutte le info clicca qui.

Veneto, Villaggio di Natale a Bussolengo

Sette mila metri quadri tra stand, addobbi, luminarie, creazioni per la 25esima edizione del villaggio di Natale di Bussolengo. Tanti spettacoli, luci, canti natalizi e il magico incontro con Babbo Natale per consegnare la letterina. Per tutte le info clicca qui.

Campania, Christmas Land a Pontecagnano e Luci d’Artista a Salerno

Oltre alla tradizionale via dei presepi di Napoli, l’allestimento più interessante del Natale campano è sicuramente l’immancabile appuntamento con le Luci d’Artista di Salerno per godersi le spettacolari sculture di luce che illuminano a festa la città. Mentre sempre in provincia di Salerno, A Pontecagnano, il Christmas Market offre un panorama nordico con circa 50 casette di legno e attività per bambini anche durante la settimana.

Abruzzo, il Villaggio di Babbo Natale a Lettomanoppello

In provincia di Pescara, a Lettomanoppello prende vita dal 4 dicembre al 9 gennaio il Villaggio di Babbo Natale: con mercatini di artigianato, pista di ghiaccio, spettacoli e Luna Park. Non può mancare la classica casetta di Babbo Natale. Location ideale anche per chi ama gli sport invernali. Info qui.

All’Aquila i tradizionali mercatini, mentre ad Avezzano a 50 km dal capoluogo si terrà la 3ª edizione di Magie di Natale, con tante golosità, arrosticini, prodotti dolciari, pista di pattinaggio e visita alla Casa di Babbo Natale per la consegna delle letterine. Info qui.

Toscana, il Villaggio di Natale di Montepulciano e di Arezzo

Torna dopo il successo degli anni precedenti il villaggio di Montepulciano. All’interno del villaggio ci sarà un grande mercatino caratteristico, con 80 casette in legno, in cui trovare tantissime idee regalo. E ancora, il Castello di Babbo Natale, ricco di sorprese e attrazioni, non solo per i più piccoli. Per tutte le info clicca qui.

Da non perdere anche il Villaggio di Natale di Arezzo che dal 20 novembre al 26 dicembre, ospiterà oltre alla casa di Babbo Natale, un grande ambiente dedicato agli amanti dei Lego e il tradizionale mercatino tirolese. Per tutte le info qui: Arezzo città del Natale

Umbria, Casa di Babbo Natale a Perugia

Dal 4 dicembre al 6 gennaio torna Natale alla Rocca di Perugia. Un vero e proprio mercatino natalizio sotterraneo con laboratori creativi per adulti e piccini. A fare da cornice musica e l’immancabile pista del ghiaccio. Per tutte le info clicca qui.

Marche, Candele a Candelara

Torna l’evento Candele a Candelara, nella 18esima edizione, dal 27 di novembre al 12 dicembre 2021. Sarà possibile passeggiare tra le incantevoli vie illuminate dalle tradizionali fiammelle. Mercatini natalizi con le candele come protagoniste, presepi, spettacoli, concerti, animazioni itineranti, laboratori per bambini. Non mancherà la Bottega degli Elfi, spettacoli di artisti di strada e la possibilità di vedere e toccare animali da cortile. Per info clicca qui.

Liguria, Villaggio di Babbo Natale a Finale Ligure

Torna, anche se ridimensionato il Natale di GiuEle. Prodotti tipici, pista di pattinaggio e varie giostrine nel villaggio di Natale. Un’esperienza ricca di eventi, sorprese e tanto divertimento, senza dimenticare la buona cucina. Ad aspettarvi Dragallo, il personaggio simbolo di questa manifestazione, che vi accompagnerà nel magico mondo del Natale di GiuEle. Per tutte le info clicca qui.

Friuli Venezia Giulia, Sauris di Sopra e Pordenone

A Sauris di Sopra nel weekend dell’Immacolata si terrà il tradizionale mercatino di Natale: il weekend natalizio sarà all’insegna dell’artigianato, dei prodotti agroalimentari di qualità, animazione, musica e un tendone gastronomico con i piatti tipici di Sauris. Tra zampognari e giochi per bambini, l’atmosfera è quella giusta e lo sfondo è quello delle montagne innevate.

A Pordenone, in piazza XX settembre, merita una visita l’ormai tradizionale presepe di statue in legno a misura d’uomo, oltre agli stand con i classici mercatini di Natale.

Questi sono i più interessanti tra i migliaia eventi organizzati in ogni angolo della penisola e delle isole per la stagione natalizia. Si consiglia di consultare bene i regolamenti di ogni villaggio per gli accessi, i costi e l’utilizzo del Greenpass.

