Michelle Hunziker con la figlia sulla Scala dei Turchi: è polemica, ma in troppi violano i divieti

Le immagini di Michelle Hunziker con la figlia Aurora sulla marna della Scala dei Turchi, a Realmonte, stanno scatenando non poche polemiche.

La stupenda parete rocciosa, candidata a diventare sito Unesco, si sta infatti letteralmente sgretolando ed è stata perciò posta sotto sequestro alla fine dello scorso febbraio dal procuratore di Agrigento, provvedimento poi confermato a maggio.

La Scala dei Turchi dovrebbe dunque essere off limits per tutti, sia per tutelare il suo immenso valore storico, paesaggistico e geologico sia per proteggere i visitatori dal pericolo crolli dello strato di calcarenite bruna sovrapposta alle marne bianche.

Sebbene la showgirl abbia precisato di trovarsi al di fuori della zona vietata e recintata, l’associazione Mareamico ha il dubbio sia stato commesso un illecito. Un dubbio condiviso anche dalla Capitaneria di Porto, che provvederà a effettuare i dovuti accertamenti.

Ecco da dove è entrata Michelle Hunziker nella Scala dei turchi, vietata ai visitatori, poichè posta sotto sequestro dalla Procura di Agrigento, già dallo scorso 27 febbraio Pubblicato da Mareamico Delegazione Di Agrigento su Sabato 22 agosto 2020

La Hunziker e sua figlia non sarebbero però le uniche ad aver violato il divieto di accesso al sito. A luglio infatti, oltre 30 turisti sono stati denunciati dopo le segnalazioni dell’associazione Mareamico per aver ignorato i cartelli e oltrepassato le transenne che delimitano l’area.

Ora spetteranno alla Capitaneria le verifiche sull’accaduto, ma ci auguriamo che il dibattito possa essere utile per sensibilizzare i turisti sull’importanza di proteggere un luogo davvero prezioso che può essere tutelato solo rispettando i divieti.

Chiacchiere tra mamma e figlia in una location davvero surreale…❤️(fuori dalla zona protetta ovviamente) Pubblicato da Michelle Hunziker su Sabato 22 agosto 2020

Fonti di riferimento: Michelle Hunziker/Mareamico

