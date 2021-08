Gole del Nera: un luogo segreto e incontaminato, tra acque cristalline e paesaggi da fiaba

Tra Narni e Stifone, in Umbria, si nasconde un luogo fuori dal tempo, immerso nella natura incontaminata. Stiamo parlando delle Gole del Nera, situate tra il Monte Maggiore e il Monte di Santa Rosa. Che prendono il nome dal fiume omonimo. Dove l’acqua, a tratti, è di un intenso blu cobalto. E altrove di un bel turchese intenso.

Grazie all’opera di riqualificazione, è possibile immergersi in questi luoghi percorrendo una pista ciclopedonale realizzata lungo la ferrovia dismessa che collegava Orte e Roma. Cinque km che costeggiano il fiume Nera dove passeggiare, fare running e trekking, in canoa o in mountain bike. Il percorso è raggiungibile da diversi punti: dal ponte di Augusto a Narni, dal piccolo borgo di Stifone e da Recentino.

E a poca distanza da Stifone, a ridosso delle Gole del Nera, sembra di trovarsi davvero in paradiso. Le Mole di Narni affascinano il visitatore con le loro acque cristalline, color smeraldo, una piscina naturale immersa nella vegetazione. Ma attenzione a non cedere in tentazione, i bagni sono vietati.

Non solo natura, le Gole del Nera si distinguono anche per le preziose testimonianze storiche, il Ponte d’Augusto, i resti dell’antico porto romano e del cantiere navale nella parte meridionale, l’Abbazia di San Cassiano sulla montagna di S.Croce. E ancora, sull’altro versante, la “Superba Narnia”.

La vegetazione è meravigliosa e la fauna altrettanto interessante. Come segnala il sito del Comune di Narni, qui vivono rapaci notturni e diurni e il Passero solitario. Per non parlare di specie migratrici come i Colombacci, i Tordi, i Merli, le Ghiandaie. Insomma, un paradiso naturale che vale la pena scoprire. Non troppo distante da Roma.

