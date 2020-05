Giornata delle Oasi WWF: tutti gli appuntamenti (anche online)

Oggi si celebra la Giornata delle Oasi WWF, aree naturali protette di grande valore per la salute dell’ambiente e per il nostro benessere.

Le oltre 100 Oasi naturali gestite dall’associazione ambientalista svolgono infatti l’importante compito di difendere l’ambiente e tutelare la biodivestità del nostro Paese, anche attraverso percorsi educativi e iniziative volte a promuovere lo sviluppo sostenibile e il turismo responsabile.

“L’Italia è il paese in Europa a più alto tasso di ricchezza di biodiversità ed è per tutelare questo inestimabile patrimonio collettivo che il WWF Italia, da oltre 50 anni, mette in atto azioni dirette di conservazione della natura, in particolare con le oltre 100 Oasi, che costituiscono un presidio di legalità e tutela del nostro patrimonio naturale e che, domani, saranno protagoniste di #GIORNATAOASI2020. Alla tutela diretta di migliaia di ettari di natura, si affianca una costante azione di difesa della legalità e per la lotta agli ecocrimini, attraverso centinaia di azioni legali e giudiziarie per la difesa degli animali, della natura, della salute umana, tutti quegli elementi preziosi che formano i nostri ecosistemi senza i quali la vita dell’uomo sarebbe impossibile”, ha ricordato il WWF.