Giornata del Panorama 2021: un’occasione unica per scoprire i paesaggi italiani più belli

Oggi è la Giornata del Panorama 2021, iniziativa giunta ormai alla sua ottava edizione. Organizzata dal FAI in collaborazione con Fondazione Zegna, promuove la conoscenza e l’esplorazione dei paesaggi italiani più belli.

Tante le iniziative in programma, dalle escursioni guidate alle passeggiate botaniche, ma anche eventi musicali e artistici, degustazioni di vini, itinerari a piedi, in bici o in auto nei dintorni dei Beni FAI.

Dal parco del Castello di Masino a Caravino (Piemonte), che accoglie i visitatori tra antichi alberi monumentali e giardini di incredibile bellezza, all’Oasi Zegna di Trivero Valdilana (BI). E ancora visite speciali alle meraviglie del Castello di Avio e piacevoli passeggiate nei paesaggi che circondano l’Abbazia di San Fruttuoso nel comune di Camogli.

Previsti tour anche a Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (Padova) e nel bosco di San Francesco ad Assisi. E visite guidate ai meravigliosi giardini di Parco Villa Gregoriana a Tivoli e all’Orto sul Colle dell’Infinito a Recanati (MC). Ma non solo.

Il programma completo della giornata, e tutte le informazioni relative ai tour in programma, sono consultabili sul sito ufficiale del FAI.

