Giardini di Ninfa, riapre il parco più romantico del mondo. Date e tariffe 2020

Sarà visitabile da marzo, ma è possibile prenotare online già da febbraio, il meraviglioso Giardino di Ninfa di Cisterna di Latina, nel Lazio.

Il Giardino di Ninfa, infatti, riaprirà i battenti nell’ultimo week end di marzo, ma sarà possibile prenotare online già da febbraio. La fondazione Roffredo Caetani rende note tutte le date per visitare l’oasi verde tra le più belle al mondo nel 2020.

Tra i giorni disponibili ci sono anche Pasqua e Lunedì in Albis, il primo maggio, il 2 giugno e Ferragosto.

Dichiarato Monumento Naturale dalla Regione Lazio nel 2000 al fine di tutelare il giardino storico di fama internazionale, il Giardino di Ninfa è un’oasi immersa nella natura, tra flora mediterranea e magnifici roseti, ma anche noci americani, aceri giapponesi e yucca. E non solo: grazie al suo clima unico, qui sono cresciute, tra il fiume Ninfa e vari ruscelli d’irrigazione, circa 1300 specie di piante provenienti da ogni parte del mondo.

Eletto dal New York Times il più bello e romantico del mondo, premiato nella sezione “L’eredità europea dei giardini e del giardinaggio” dell’European Garden Award 2018-2019 e dichiarato anche Oasi affiliata del WWF, il Giardino di Ninfa è un riserva eccezionale di otto ettari ai piedi dei monti Lepini.

Qui l’apertura al pubblico è possibile solo in giorni stabiliti e con visite guidate. Vediamo quali.

I giorni di apertura al pubblico 2020

Marzo 28, 29

Aprile 4, 5, 12, 13, 19, 25, 26

Maggio 1, 2, 3, 10, 17, 24, 31

Giugno 2, 6, 7, 21

Luglio 4, 5, 19

Agosto 1, 2, 15

Settembre 5, 6

Ottobre 3, 4

Novembre 1

Prezzi dei biglietti

Il biglietto per la visita ai Giardini di Ninfa costa 15 euro, più 0,50 centesimi in caso di prevendita; 8 € per persone con disabilità superiore al 75%; ingresso gratuito per bambini sotto i 12 anni. Per i soci FAI ingresso a 12.50. La biglietteria online è attiva all’indirizzo www.giardinidininfa.it

