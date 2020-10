Foliage alla Reggia di Monza, al via il contest fotografico

View this post on Instagram

#Repost @reggiadimonza • • • • • Catturate la meraviglia del #foliage in questa splendida giornata di #sole! Mancano pochissimi giorni per partecipare al photo contest della @reggiadimonza 🍁🍂 COME PARTECIPARE: 1. Avete tempo fino al 17 novembre 2019 per caricare uno o più scatti sul vostro profilo instagram; 2. Seguite e taggate @reggiadimonza; 3. Inserite gli hashtag #reggiadimonza e #foliageinreggia; 4. Leggi il regolamento completo e scopri i premi in palio su www.reggiadimonza.it (link in bio). 🍁🍂 {ph/ig: @arianna.vergani} . . . #parcodimonza #parco #giardinireali #monza #visitmonza #inlombardia365 #inlombardia #instagram #photocontest #autunno #autumn #nature #nature_perfection #naturephotography #brianzafoto #ig_monza_brianza #volgolombardia #yallerslombardia #ig_lombardia #igerslombardia #thehub_lombardia #italy #italianlandscape #autumn #autumnleaves