La fioritura di Castelluccio di Norcia torna a incantare, ed è la “più bella di sempre”

Cstelluccio di Norcia si è tinto di arcobaleno. Anche quest’anno è tornato lo spettacolo dei bellissimi colori di papaveri, margherite, fiordalisi e lenticchie, ed è più stupefacente che mai.

La fioritura di Castelluccio di Norcia è un evento naturalistico meraviglioso e imperdibile, che vede sbocciare tanti fiori selvatici diversi.

Il fenomeno si ripete ogni anno nel Pian Grande, a pochi chilometri dal centro storico di Norcia, dove si coltiva la lenticchia di Castelluccio IGP (Lens culinaris).

Una meraviglia della natura, un trionfo di colori che si rinnova ogni anno, tra giugno e luglio, incantando tutti.

E quest’anno è più bello del solito.

“Poche altre volte abbiamo assistito a una fioritura così ricca e duratura, è già da metà giugno che è particolarmente bella e resterà tale anche per diversi giorni e questo grazie a delle condizioni climatiche molto favorevoli”, aggiunge Gianni Coccia, uno degli agricoltori di Castelluccio.

A tutti coloro che visiteranno la bellissima Fioritura di Castelluccio la Proloco di Norcia rivolge un appello:

“rispettate dal profondo del cuore questo spettacolo della natura. Quindi non calpestate i prati in fiore e fate attenzione a non disperdere cartacce o simili nei campi”.