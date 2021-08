Apre una nuova ciclovia che collega Roma a San Felice Circeo, immersa nella natura

Andare in bici è il miglior modo per scoprire, con lentezza, nuovi itinerari e godersi le meraviglie circostanti. Una modalità di viaggio all’insegna della sostenibilità favorita dalle sempre più numerose piste ciclabili sparse per l’Italia, che domenica 29 agosto accoglieranno una fresca new entry. La ciclovia Roma – San Felice Circeo. Che dopo mesi di studi e prove, sarà finalmente percorribile.

– Era da tempo che volevo collegare Roma con San Felice Circeo nella maniera più breve e sicura per i ciclisti da Roma, invece di fare la solita Appia e salire e scendere dai Castelli Romani o senza fare tutta la litoranea, scontata e non sempre la scelta migliore anzi… ecco che dopo mesi di studi sulle mappe e dopo aver testato 3 volte il percorso, sono arrivato ad un quasi definitivo, dico quasi perché servirebbero in futuro un paio di interventi delle Amministrazioni Locali per rendere tutto migliore e più fruibile – ha spiegato Andrea Romagnoli, che insieme ad Andrea Nataloni ha contribuito all’ideazione e alla nascita di questo importante percorso.

Un’alternativa non solo sicura e breve rispetto agli altri percorsi, ma anche di incredibile fascino.

🚲🚲🚲DOMENICA 29 AGOSTO INAUGURAZIONE DELLA CICLOVIAROMA – SAN FELICE CIRCEOFinalmente dopo mesi di studio e prove del… Posted by Andrea Nataloni on Tuesday, August 24, 2021

La nuova ciclovia nasce infatti per valorizzare il paesaggio circostante e promuovere un turismo slow rispettoso dell’ambiente, difendendo il promontorio dal turismo di massa.

Come spiega Andrea Nataloni, il percorso si snoda dal mare alla campagna, dalle aree lacustri al Parco Nazionale del Circeo fino al borgo medievale di San Felice Circeo, costeggiando boschi e laghi di incredibile bellezza.

Tra questi il Bosco dell’Armellino, la Pineta della Campana, il Bosco del Sughereto, il Bosco di tre cancelli e quello di Torre Astura, il Lago di Fogliano, il Lago dei Monaci, quello di Caprolace, il Lago di Paola, e ancora il Bosco della Biosfera Unesco.

Una pista ciclabile che accorcia le distanze tra la capitale e San Felice Circeo, totalmente immersa nella natura.

Seguici su Telegram| Instagram |Facebook |TikTok |Youtube

Leggi anche: