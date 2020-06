È Castro dei Volsci il borgo più bello d’Italia nel Lazio

Castro dei Volsci è stato eletto borgo più bello d’Italia nel Lazio dal contest organizzato da Visit Lazio. La cittadina, in provincia di Frosinone, ha battuto in finale altri due luoghi splendidi di questa regione: Subiaco e San Felice Circeo.

Con 5.619 voti contro i 4.488 di Subiaco e i 3.838 di San Felice Circeo, è Castro dei Volsci il vincitore della gara nata per eleggere il borgo più bello della Regione Lazio. Ad annunciare il trionfo del paese ciociaro è stato direttamente su Facebook Visit Lazio, ente turistico della Regione Lazio che si impegna a far conoscere e valorizzare i luoghi più belli del suo territorio.

Castro dei Volsci sorge nella Valle del fiume Sacco, in provincia di Frosinone, a 115 Km da Roma e ha poco più di 4600 abitanti. Già prima di vincere questo titolo, era considerato uno dei più borghi più belli d’Italia soprattutto per la sua posizione arroccata. Il centro storico, non a caso, è conosciuto come il “balcone della Ciociaria” dato che offre splendidi belvedere e, quando il borgo è avvolto dalla nebbia, lo spettacolo è a dir poco unico.

Proprio sul balcone panoramico vi è poi la statua di Mamma Ciociara, scultura che ricorda tutte le donne che, durante la seconda guerra mondiale, si difesero (e difesero i propri figli) con dignità dalla violenza e per questo morirono.

Ma non c’è solo il panorama, Castro dei Volsci offre un interessante patrimonio artistico-culturale fatto di chiese, monasteri, una fontana monumentale e, non lontana dal centro, l’area archeologica di S. Maria del Piano, con i resti di ville, terme e necropoli di differenti epoche.

Questo borgo poi, è noto anche per aver dato i natali a Nino Manfredi e, proprio all’apprezzato regista, cantante e attore, è stata dedicata una mostra permanente alla Torre dell’Orologio.

Castro dei Volsci è particolarmente attivo a livello culturale tanto che spesso è al centro di rassegne e iniziative, tra le più note vi è il Presepe Vivente che il borgo allestisce a Natale e che, ogni anno, richiama turisti e visitatori da tutta la regione e oltre. Lo splendido scenario del paese si presta infatti in maniera perfetta e suggestiva a riprodurre la storia della nascita di Gesù.

Se ne avete la possibilità e siete in zona, non resta che visitarlo!

Fonte: Visit Lazio / Facebook

