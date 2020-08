Le cascate del Molise esistono! 15 meraviglie da scoprire nella natura più incontaminata

View this post on Instagram

Nell'ultimo post vi abbiamo parlato di Castelverrino. Ebbene, questo è il torrente da cui prende il nome. Lungo il suo corso riesce a creare spettacoli della natura come questo: una valle incontaminata in cui le sue acque hanno disegnato scenari mozzafiato ed ancora per lunghi tratti completamente intatti. Il torrente nasce in località Ara Petracca, in comune di Capracotta (1250 m s.l.m.). La sorgente è situata tra il monte Campo (1745 m s.l.m.) e il monte Capraro (1721 m s.l.m.), entrambi nel comune di Capracotta. Scendendo rapidamente verso il fiume Trigno, di cui è affluente, nei millenni ha scavato una valle che porta il suo nome, regno di innumerevoli specie di flora e fauna. ________________________________ In our latest post we talked about Castelverrino. And so, this is the creek it is named after. Along its course it creates natural spectacles such as this one shown here: a pristine valley where its waters have drawn breathtaking scenarios still completely unspoilt for long stretches. The creek rises in the Ara Petracca locality, in Capracotta's territory (at 1250 mt a.s.l.), The spring is located between Monte Campo (1745 mt a.s.l.) and Monte Capraro (1721 mt a.s.l.), both under Capracotta's municipality. Going rapidly down towards the Trigno river, to which it is a tributary, this creek has gouged a gorge of the same name over the millennia: the kingdom of countless species of flora and fauna.