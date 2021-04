Borgo dei borghi 2021: vince Tropea, la Perla del Tirreno è il borgo più bello di Italia

Il vincitore del Borgo dei Borghi 2021 è Tropea, splendido centro che sorge sulla Costa degli Dei.

La proclamazione ufficiale è avvenuta ieri sera, durante la puntata speciale del noto programma,trasmesso su Rai 3.

Il concorso in queste otto edizioni ha consentito a tanti di noi di conoscere luoghi incantevoli del nostro Paese. La vittoria non era affatto scontata, vista la bellezza straordinaria di tutti i borghi in gara, che tutti noi non vediamo l’ora di poter visitare.

La Perla del Mediterraneo, arrivata in finale con Geraci Siculo, in provincia di Palermo, e Iana Baunei, provincia di Nuoro è stata scelta grazie al voto dei telespettatori e della giuria di esperti composta da Rosanna Marziale, Mario Tozzi e Jacopo Veneziani.

Alla notizia della proclamazione di Tropea come borgo più bello d’Italia per il 2021, il commento dell’amministrazione è stato un “Booooommmm” pubblicato sulla pagina Facebook.

Fonte di riferimento: Borgo dei Borghi/Comune di Tropea-Facebook

