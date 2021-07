I 20 piccoli borghi più suggestivi del Lazio Bandiera arancione 2021

Il Lazio vanta una serie di borghi unici, piccolissimi centri abitati che permettono di fare un viaggio nella storia, alla scoperta delle antiche tradizioni ma anche del gusto. Tali borghi sono stati premiati con la Bandiera arancione 2021.

In tutto in Italia sono state 262 le località premiate: 251 sono state confermate a Comuni che già avevano ricevuto il marchio di qualità turistico-ambientale negli anni passati mentre 11 sono le località che lo ricevono per la prima volta.

Il Lazio si conferma tra le regioni col maggior numero di borghi selezionati. Quest’anno sono ben 20, una in più rispetto alla passata edizione. La new entry è Subiaco.

Ecco la lista completa di tutte le località premiate con la bandiera arancione 2021:

Arpino (FR)

Bassiano (LT)

Bolsena (VT)

Bomarzo (VT)

(VT) Calcata (VT)

Campodimele (LT)

Caprarola (VT)

Casperia (RI)

Collepardo (FR)

Fossanova (LT)

Labro (RI)

Leonessa (RI)

Nemi (RM)

San Donato Val di Comino (FR)

Sermoneta (LT)

Subiaco (RM)

Sutri (VT)

Trevignano Romano (RM)

Tuscania (VT)

Vitorchiano (VT)

Per visualizzare sulla mappa tutte le località con la bandiera arancione, clicca qui

Fonti di riferimento: Bandiere Arancioni, Touring Club

