I 10 borghi più belli del mondo secondo i social. Nella classifica anche questo “gioiello” italiano

Quali sono i borghi sparsi per il mondo che vale la pena vedere almeno una volta nella vita? Nella top 10 realizzata in base ai post degli utenti sui social c’è anche Vernazza, incantevole borgo marinaro delle Cinque Terre

Se fino a qualche tempo fa le grandi città erano molto gettonate per viverci o semplicemente per una vacanza, negli ultimi anni si sta assistendo ad una riscoperta dei borghi. Ebbene sì, i luoghi in cui i ritmi della vita scorrono più lenti e si respira aria più pulita sono tornati in auge. A confermarlo è un recente report pubblicato dal noto portale immobiliare britannico Rightmove, da cui emerge che tra giugno e luglio di quest’anno le richieste relative ad abitazioni che si trovano nei borghi sono cresciute addirittura del 126% rispetto all’anno precedente.

Ma quali sono i borghi più belli del mondo? Per scoprirlo il sito inglese Uswitch Limited (che nasce come comparatore di prezzi per una vasta gamma di servizi) ha analizzato le foto scattate nei vari borghi sparsi per il mondo dagli utenti su due social molto popolari: Instagram e Pinterest. Sulla base del numero dei post e dei pin, è stata stilata una classifica con i 10 borghi più amati a livello mondiale.

Al primo posto della classifica si piazza Oia, il meraviglioso borgo di Santorini (Grecia), seguito dalla Baia di Ha Long, nel Vietnam nord-orientale – località nota per la sua natura incontaminata e le acque color smeraldo – e Hallstatt, il pittoresco villaggio austriaco che sorge sulla sponda occidentale dell’omonimo lago.

L’incantevole borgo di Vernazza inserito nella classifica

E nella top 10, al settimo posto, si trova anche un incantevole borgo italiano: Vernazza, gioiello delle Cinque Terre. Il comune ligure è considerato uno dei più bei borghi d’Italia. Dal questa incantevole località marinara partono sentieri a picco sul mare che spesso ricalcano le antiche mulattiere dei contadini, come quello che conduce al santuario della Madonna di Reggio.

Percorrendo i sentieri del borgo ci si imbatte in orti profumati di limoni e basilico, oliveti e vigneti. A Vernazza si può ammirare anche il Castello Doria, struttura difensiva medievale con torre, incastonato tra le rocce.

Impossibile resistere al fascino di questo antico borgo marinaro che vale la pena visitare (almeno una volta nella vita).

La top 10 con i vari punteggi ottenuti

Fonte: Uswitch

