Un ciliegio nato su un gelso: il raro e spettacolare Bialbero di Casorzo

Un ciliegio nato su un gelso. Due anime che vivono in un corpo solo, regali che sono la Natura può dare. Non occorre volare dall’altra parte del mondo per ammirare questo spettacolo. Basta andare in Piemonte e precisamente a Casorzo, in provincia di Asti, per ritrovarsi a tu per tu con il Bialbero.

Una creatura dall’aspetto unico che ha attirato su di se gli occhi di migliaia di turisti. Il doppio albero di Casorzo o Bialbero, come viene spesso chiamato, è ormai una star e si trova sulla strada che unisce Casorzo e Grana. Generosamente il gelso ha ospitato il ciliegio, i cui rami e la chioma adesso superano vistosamente il coinquilino di circa 5 metri.

Nessuno sa esattamente come i due alberi si siano uniti in uno solo. Probabilmente qualche uccello ha lasciato cadere un seme in cima al gelso su cui poi sono nate le radici, che piano piano si sono fatte spazio nel tronco cavo del gelso fino a raggiungere il suolo e a svettare verso il cielo.

In realtà, gli alberi che crescono da “parassiti” su altri albero non costituiscono un fatto insolito, ma normalmente non raggiungono le dimensioni e la durata della vita del Bialbero di Casorzo. In quesi casi si parla di epifite, ovvero di specie che vivono su piante altre, di solito usate come sostegno e non per procurarsi il nutrimento.

Queste ultime normalmente raggiungere piccole dimensioni e hanno una vita breve perché non hanno sufficiente humus e spazio a disposizione per crescere.

Per questo il Bialbero di Casorzo è una vera e propria rarità nostrana, insieme al Castagno dei cento cavalli, il più antico albero d’Europa, che sorge in provincia di Catania.

Ma non è di certo l’unico al mondo. Un altro esemplare di bialbero si trova nel Parco nazionale dei laghi di Plitvice in Croazia ed è costituito da un pesco e da un abete.

Nessuna guerra per il territorio, solo una pacifica coesistenza. Miracoli che accadono ormai solo in Natura.

