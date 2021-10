I 10 parchi italiani più belli dove ammirare lo spettacolo del foliage

La nuova rubrica di Matteo Viviani su GreenMe

È tempo di foliage! Ecco 10 posti imperdibili, sparsi per l’Italia, dove immergersi nella bellezza dei colori autunnali

Munitevi di scarponcini, giacca a vento e soprattutto di una macchina fotografica, che riesca a catturare in uno solo scatto i colori della natura ottobrina. Porterete a casa così il foliage autunnale, ovvero l’immagine di alcune specie di alberi che, in questo periodo, cambiamo il colore delle loro foglie.

Dal giallo al verde, dall’arancione al rosso passando per il marrone, il paesaggio intorno a noi si trasforma regalando ogni anno, prospettive visive diverse. E allora perché non osservare questo splendido fenomeno seduti sotto un albero dei tanti parchi e boschi italiani? Da Nord a Sud, ecco dieci posti, scelti da greeMe.it dove godersi i colori caldi di questa splendida stagione. E voi ne conoscete altri?

Parco Naturale del Gran Paradiso

Il verde delle conifere, il rosso dei ciliegi selvatici e il periodo dell’amore dei camosci. L’area protetta del Gran Paradiso è uno spettacolo naturale in tutte le stagioni ma, è in autunno che regala un’atmosfera romantica in cui è possibile fare lunghe passeggiate, trekking ed escursioni.

Parco Nazionale della Sila

Tra foreste di faggi dipinti di giallo e rosso, nel parco della Sila potrete trovare anche i Giganti di Fallistro, alberi alberi altissimi che spiccano dalle vette. Per tutti i weekend autunnali sono organizzati all’interno appuntamenti e passeggiate per ammirare il foliage.

Parco Nazionale dello Stelvio

Lo Stelvio permette non solo di assistere allo spettacolo del foliage ma anche di ammirare i cervi che vivono in libertà nel parco. Ruscelli e alberi colorati regalano un panorama da set cinematografico.

Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Un parco immerso tra le province di Perugia, Ascoli Piceno, Fermo e Macerata dove gli aceri e i faggi si colorano di rosso e giallo trasformando la collina in un tripudio creativo.

Parco Nazionale della Val Grande

È l’ area naturale protetta più estesa d’Europa, un territorio incontaminato di montagne e valli con luoghi pieni di fascino e di mistero tra canyons, dirupi, fitti boschi e panorami mozzafiato. Sorge dal limite del bacino del Lago Maggiore e si protende fino a incontrare il settore meridionale delle Alpi Lepontine in Val d’Ossola.

Foresta del Cansiglio

Per ammirare il foliage basterà alzare lo sguardo e osservare faggi, abeti, larici e betulle. La vegetazione del sottobosco è arricchita da mirtilli, caprifogli, sorbi e sambuchi.

Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

Conosciuto soprattutto per la presenza dell’orso bruno marsicano, il Parco nazionale d’Abruzzo vanta anche una fitta vegetazione. L’autunno è la stagione più affascinante per visitarlo perché anche la più tranquilla. Oltre ai caldi colori del bosco, è bello scoprire la grande varietà di frutti su alberi e arbusti e l’incredibile quantità di specie di funghi.

Parco Nazionale del Pollino

Tra Potenza, Matera e Cosenza sorge il Parco nazionale del Pollino ricco di pini, abeti e faggi. In autunno perfino le felci qui diventano rosse. Durante una passeggiata potrà capitare di vedere lupi e la famosa aquila reale.

Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Durante l’autunno le oltre 1800 specie di piante autoctone presenti sopiscono mentre gli alberi prendono le tonalità del rosso e dell’arancione. I sentieri si riempiono di foglie formando quasi un tappeto.

Parco regionale della Maremma

Tra corse, trekking e appuntamenti autunnali, il Parco regionale della Maremma è uno dei luoghi più interessanti della provincia grossetana. Oltre al foliage il visitatore può ammirare una fitta vegetazione nonché la splendida laguna di Orbetello.

