Sagra delle fragole di Nemi 2019: programma e appuntamenti

Torna la Sagra delle fragole di Nemi, una manifestazione dedicata interamente a questo piccolo frutto declinato in tutte le sue varianti. L’86esima edizione si svolgerà domenica 2 giugno 2019.

Nemi è un suggestivo borgo dell’area dei Colli Albani, si trova all’interno del Parco dei Castelli romani ed è un luogo molto ambito per le sue bellezze paesaggistiche. Ogni anno, dal 1922 qui si svolge la Sagra delle fragole abbinata alla mostra dei fiori.

Una serie di eventi che iniziano a fine maggio e si concludono la prima domenica di giugno che celebrano appunto le fragole e le fragoline di bosco, un frutto che a Nemi abbonda. Infatti il paese laziale vanta una tradizione secolare.

"Per non deludere le aspettative, l’edizione di quest’anno propone un cartellone di appuntamenti importanti sia dal punto di vista culturale che folcloristico- dichiara il sindaco di Nemi Alberto Bertucci - che cerca di andare incontro a tutte le esigenze e i gusti dei tantissimi partecipanti tra i turisti, i visitatori, i numerosissimi castellani che affollano ogni anno il piccolo borgo, gli appassionati d’arte e di storia e ovviamente, i più piccoli"

Già i Romani si deliziavano con le fragole che oggi diventano materia prima di marmellate, sciroppi, gelati, liquori e il famoso “fragolino”. Durante la festa, il paese viene addobbato con composizioni di fiori, realizzate dai fiorai nemesi.

Tutte le composizioni vengono poi distribuite per le vie del borgo dove si svolgono rievocazioni storiche, danze e balli tipici del folklore tradizionale. Ma in generale, in tutta Nemi si possono trovare oltre mille preparazioni a base di fragole e fragoline.

Sagra delle fragole, orari

Domenica 2 giugno dalle 10 alle 23

Sagra delle fragole, come arrivare

In auto potete raggiungere Nemi o percorrendo l’autostrada o la strada statale. Nel primo caso i caselli sono San Cesareo e Valmontone, nel secondo la SS 7 – Via Appia, attraversa tutto il territorio dei Castelli Romani, è la via più diretta per raggiungere Nemi.

In treno da Termini, le stazioni più vicine sono Albano Laziale, Ciampino, Frascati o Velletri.

Per il programma completo clicca qui

Dominella Trunfio