10 città italiane da visitare per il primo maggio

Si avvicina il ponte del Primo Maggio, con tre giorni da dedicare alla scoperta delle bellezze artistiche e culturali delle città italiane e agli eventi musicali organizzati in diverse località della penisola.

Il giorno del Primo Maggio può essere una buona occasione per visitare una città d'arte o il vostro capoluogo di regione, senza dimenticare le bellezze artistiche e naturalistiche e le mostre che potrete trovare nei dintorni.

Ecco le città da visitare il primo maggio.

Roma

Quest'anno il classico concerto del primo maggio in Piazza San Giovanni arriva alla 27esima edizione per dare di nuovo spazio agli artisti della musica italiana. Oltre a dedicarvi al noto appuntamento musicale, potrete approfittare del ponte del primo maggio per scoprire le bellezze artistiche e culturali di Roma. Sarete facilitati dalla Mappa della Street Art della capitale: le strade di Roma diventano un museo.

Palermo

Palermo, che è stata la capitale della cultura italiana del 2018. Un'occasione per visitare il capoluogo siciliano e le sue bellezze arabo-normanne, i suoi mille volti, i vicoli colorati e i celebri mercati, da Ballarò alla Vucciria.

Acireale

Dal 27 aprile al 1 maggio, ad Acireale, in provincia di Catania i carri allegorici invaderanno il centro storico cittadino, insieme a gruppi scolastici in maschera e bande musicali. Al suo interno c’è anche la Festa dei fiori con la sfilata dei carri infiorati. Il tutto in una splendida cornice barocca.

Agrigento

Agrigento è una meta perfetta in qualsiasi periodo dell'anno, ma complice la stagione così mite, potrete organizzare un viaggio all'insegna della cultura, e della storia, potrete decidere di passeggiare nella Valle dei Templi di Agrigento fino ad arrivare al Giardino dove si potrà gustare un pranzo rustico tra gli antichi aranci.

Venezia

Se non siete mai stati a Venezia, il ponte del primo maggio potrebbe essere l'occasione per scoprire le bellezze artistiche e culturali di questa città.

Genova

Approfittate del ponte del primo maggio per visitare il centro storico di Genova e inserite nel vostro itinerario una gita all'abbazia di San Fruttuoso di Camogli, un bene artistico e culturale restaurato dal FAI. Si tratta di un luogo unico, di un gioiello incastonato sul mare, dove l'opera dell'uomo ha trovato la perfetta fusione con l'opera della natura. A Genova potrete inoltre visitare la mostra di Modigliani.

Matera

Matera è considerata la terza città più antica del mondo dopo Aleppo in Siria e Gerico in Cisgiordania e i Sassi ne rappresentano proprio la parte storica. Dal 1193 Patrimonio Unesco e primo sito dell’Italia meridionale, i Sassi sono un esempio eccezionale di una civiltà scomparsa ma anche, della perfetta unione tra architettura e paesaggio.

Torino

Il capoluogo piemontese in questo periodo dell'anno si tinge di colori. Oltre ai numerosi eventi organizzati, è piacevole concedersi una passeggiata tra le via della città respirando i profumi di questi splendidi fiori.

Ostuni

Questo piccolo centro pugliese situato in provincia di Brindisi fa parte della Murgia meridionale al confine con il Salento. Il suo centro storico in passato era completamente dipinto con la calce bianca, ma oggi lo è solo in parte. Un luogo davvero suggestivo.

Napoli

Non poteva di certo mancare Napoli, che offre varie opportunità- Dalle mosre dedicate a Totò a 50 anni dalla sua scomparsa, a Castel dell’Ovo e nella Chiesa di San Domenico Maggiore, alle aperture dei musei e degli Scavi Archeologici di Pompei. In Piazza Dante vi sarà un concerto con oltre 100 artisti mentre alla Mostra d’Oltremare ci sarà la giornata conclusiva del Comicon.

