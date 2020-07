La classifica delle 25 isole più belle del mondo (due sono in Italia)

Quali sono le isole più belle del mondo? A sancirlo è il World Best Awards che quest’anno ha premiato la Sicilia inserendola addirittura nella top ten delle più belle di tutto il pianeta. A premiare la nostra isola sono stati gli utenti che ogni anno partecipano al sondaggio indetto da Travel + Leisure.

Quest’ultimo ha chiesto ai lettori di valutare le esperienze di viaggio in tutto il mondo e di condividere le opinioni su città, hotel e isole. Esse sono state valutate in base ad attività e attrazioni, bellezza naturali, spiagge, cibo e accoglienza.

Acqua turchese, spiagge di sabbia fine, palme. Quando pensiamo alle isole, è questo ciò che ci viene in mente. Un paradiso tropicale immerso nella natura. In realtà le migliori isole del mondo sono molto diverse da questa immagine. Certamente molte vantano un clima mite, come Bora-Bora (n. 25), Mauritius (n. 6) e Kauai (n. 24). Ma altre ancora hanno vigne invece di palme e castelli invece di capanne rustiche.

Tra queste anche la Sicilia, che nell’edizione 2020 del World Best Awards ha conquistato gli utenti e i turisti di tutto il mondo, anche se è la Grecia il paese col maggior numero di presenze in classifica con Creta (n. 15), Mílos (n. 3) e Páros (n. 2), mostrata nell’immagine di seguito:

A stupire è stata anche Anguilla, l’unica isola dei Caraibi presente nella classifica 2020.

Due isole italiane premiate: Sicilia e Ischia

L’Italia ha conquistato ben 2 posizioni tra le 25 isole più belle del mondo. La Sicilia è nella top ten, al 9° posto ancor prima di località di indiscussa bellezza come le Galapagos, le Hawaii e addirittura la Polinesia Francese con perle come Bora Bora e Moorea. Nella classifica troviamo anche Ischia, in 21esima posizione.

I lettori di T + L hanno premiato la maggiore isola italiana non solo per le bellezze naturali e il mare ma anche per la cultura:

“Ci sono siti e musei millenari di epoca romana e greca; persone meravigliose e amichevoli; e il miglior cibo che tu abbia mai assaggiato”, ha scritto uno dei migliori elettori del mondo. “Le città sulla spiaggia sono belle come puoi immaginare.”

In prima posizione troviamo però Palawan, nelle Filippine, che in appena 430 km di lunghezza, vanta bellezze uniche, con le montagne che si innalzano direttamente dalle spiagge oceaniche circondate da palme.

“Sebbene sia difficile da raggiungere da molte parti del mondo, una volta arrivati ​​i viaggiatori possono immergersi nei relitti della seconda guerra mondiale, esplorare foreste pluviali antiche e pagaiare uno dei fiumi sotterranei più lunghi del mondo a Puerto Princesa” spiega Travel and Leisure.

Qui di seguito la classifica delle 25 isole più belle del mondo:

Palawan, Filippine Páros, Grecia Mílos, Grecia, Sri Lanka Koh Lanta, Tailandia Mauritius Anguilla Langkawi, Malesia Sicilia, Italia Isole Galápagos, Ecuador Azzorre, Portogallo Maui, Hawaii Hvar e le isole della Dalmazia, Croazia Boracay, Filippine Creta, Grecia Isole Cook Bali, Indonesia Moorea, Polinesia Francese Tasmania, Australia Great Barrier Reef Islands, Australia Ischia, Italia Mallorca, Spagna Koh Samui, Tailandia Kauai, Hawaii Bora-Bora, Polinesia francese

Fonti di riferimento: Travelandleisure

