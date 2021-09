Hoshizuna, su questa spiaggia giapponese puoi passeggiare su un tappeto di microscopiche “stelle”

In una delle isole più selvagge del Giappone c’è una spiaggia dal fascino unico, formata da miriadi di piccole “stelle”, da visitare almeno una volta nella vita

Esiste un luogo dove è possibile passeggiare letteralmente tra le stelle, anzi sulle stelle. Stiamo parlando dell’incredibile spiaggia giapponese di Hoshizuna, che si trova sull’isola di Iriomote, seconda per estensione tra quelle appartenenti alla Prefettura di Okinawa. Qui i granelli di sabbia hanno una forma decisamente fuori dal comune che ricorda tantissimo quella delle stelle.

“Hoshizuna-no-Hama” (ovvero “sabbia a forma di stelle”): con questo termine i giapponesi hanno ribattezzato questa particolarissima sabbia, che incuriosisce i turisti che visitano l’isola incontaminata, che conta circa 2mila abitanti.

Proprio per questa peculiarità del litorale, oltre al mare cristallino e alla natura selvaggia, è diventata una delle principali attrazioni del luogo. Per chi visita queste terre è indubbiamente una tappa imperdibile.

Una spiaggia di stelle ☆. Meraviglia di conchiglie a Okinawa, a 「星砂の浜」 /Hoshizuna no hama/. Uno spettacolo a dir poco meraviglioso~♥ Posted by Giappone Mon Amour on Thursday, September 9, 2021

“Spiaggia stellata”: da cosa ha origine questo affascinante fenomeno?

Ma come mai in questo posto la sabbia ha un aspetto così insolito? In realtà non si tratta di veri e propri granelli di sabbia, ma di minuscoli esoscheletri ormai vuoti di Baculogypsina sphaerulata, protozoi marini che appartengono alla specie dei Foraminiferi.

Queste straordinarie creature, a cinque o sei punte, hanno dimensioni molto ridotte di un paio di millimetri e vivono attaccate alle alghe degli oceani, in particolare in quello Pacifico. Quando muoiono, il rivestimento in carbonato di calcio viene trascinato a riva dalle correnti, dove si mescola con la sabbia e i sassolini.