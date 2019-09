La Fattoria di Celle e i Giardini della Venaria Reale sono i parchi più belli d’Italia

Sulle colline di Santomato, in provincia di Pistoia, sorge il più bel Parco privato d’Italia. È il Parco della Fattoria di Celle, che con la sua magnificenza si è aggiudicato il primo posto alla XVII edizione del concorso promosso dal network ilparcopiubello.it. Ai Giardini della Venaria Reale in Piemonte, invece, va il primo posto nella categoria parchi pubblici.

“Il parco più bello” è un concorso nazionale che segue l’obiettivo di valorizzare il patrimonio architettonico e paesaggistico della nostra Penisola, contribuendo a stimolare l’interesse e la sensibilità verso il verde nelle più svariate forme.

Al concorso partecipano tutti i parchi affiliati alla rete Il parco più bello, che conta ad oggi oltre 1.000, tra i quali sono selezionate ogni anno le “eccellenze”, tenendo conto degli aspetti storico-artistici e botanici, dello stato di conservazione, del programma di manutenzione e gestione, della presenza di adeguati servizi, accessibilità e informazioni al pubblico.

I Giardini della Venaria Reale (Piemonte)

Appena fuori da Torino, Venaria è un capolavoro di architettura immersa nel suo paesaggio e dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco. I Giardini della Reggia, con il Parco Basso e il Giardino delle Sculture Fluide di Penone, il Potager Royal e il Parco Alto con il giardino a Fiori, il Roseto, il Gran Parterre juvarriano, sono un perfetto mix tra antico e moderno, e tra insediamenti archeologici e opere contemporanee.

Splendido e maestoso, uno spazio immenso e suggestivo, tutto incorniciato dalla catena montuosa delle Alpi.

Nei Giardini della Reggia di Venaria, inaugurati solo nel 2007, è possibile fare una semplice passeggiata o delle visite guidate con specifici itinerari didattici, ma anche farsi un giro sul trenino Freccia di Diana, sulla gondola o sulla carrozza a cavallo.

I Giardini della Venaria Reale si trovano in Piazza della Repubblica 4, Venaria Reale (Toino). Qui trovate tutte le informazioni sulle aperture.

Il Parco di Fattoria di Celle (Toscana)

Situata sulle colline di Santomato in provincia di Pistoia, in una splendida posizione per godere del panorama che va dal Duomo di Firenze alle torri di Serravalle, la Fattoria di Celle viene così definita già in origine:

“L’insieme di architettura, scultura, parco, giardini, fontane, opere d’arte costituisce un episodio significativo e riassuntivo della cultura sette-ottocentesca del Granducato”.

Al suo interno è visitabile una collezione di Arte Ambientale riconosciuta a livello internazionale e voluta dalla famiglia Gori per sperimentare un nuovo tipo di partecipazione nella creatività contemporanea. Agli artisti è richiesto l’assoluto rispetto per la natura e per lo spazio in cui intervengono.

La Collezione Gori si identifica a Celle è diventata nel tempo un esempio per tante altre realtà in Italia ed estere a conta oggi circa 80 installazioni tra opere nel parco e all’interno degli edifici storici.

La Fattoria di Celle si trova in Via Montalese 7, Santomato (Pistoia). Qui trovate tutte le informazioni sulle aperture.

Leggi anche:

Germana Carillo

Foto cover