Ibiza offre vacanze gratis a medici e infermieri come ringraziamento

Un soggiorno gratuito di una settimana nei mesi di aprile, maggio e ottobre 2021 destinato al personale sanitario, per ringraziarlo dell’aiuto prestato durante la pandemia. A lanciare l’iniziativa è stata l’organizzazione comunitaria “Together for Healthcare Heroes” che ha messo a disposizione di medici e infermieri alloggi gratis per trascorrere le vacanze a Ibiza ma anche in altre località d’Europa.

“Come possiamo dire GRAZIE a coloro che lottano per la vita delle nostre famiglie, amici e la comunità? Come possiamo dire GRAZIE a coloro che mettono a rischio la propria vita per noi? Insieme, vogliamo guidare il cambiamento, festeggiando e premiando coloro che hanno messo la comunità, la famiglia e gli amici al primo posto durante l’epidemia di COVID-19. I momenti senza precedenti mettono in luce le persone eccezionali. Ringraziamo coloro a cui abbiamo affidato le nostre vite, regalandogli le nostre case ed i nostri alberghi ad Ibiza e in tutta Europa” si legge sul sito ufficiale.

Si moltiplicano le iniziative di questo tipo, sia in Italia che all’estero. Nel nostro paese tante regioni e comuni hanno offerto una vacanza gratis a medici e infermieri, per ringraziarli del loro aiuto prezioso durante l’emergenza coronavirus. A partire dalla Val di Sole

fino a Bari, dove durante la pandemia medici e infermieri sono stati ospitati in un albergo gratuitamente mentre prestavano il loro aiuto.

E adesso tocca anche alla splendida Ibiza grazie a Together for Healtcare People, che ha messo a disposizione una serie di strutture in cui medici e infermieri potranno alloggiare gratuitamente. Basta registrarsi sul sito e inserire nome, cognome e email.

“Gli ospedali sono stati le case degli eroi sanitari per mesi, mentre le nostre case ci hanno protetto dalla crisi pandemica. Questa è l’occasione per ringraziare in modo sincero e sentito. Qui puoi vedere le case che sono state donate finora per un soggiorno gratuito di una settimana. E’ il nostro modo per ringraziare gli eroi della salute” prosegue.

Medici e infermieri, se volete aderire QUI potete consultare tutte le strutture aderenti all’iniziativa. Ci sono hotel ma anche splendide ville con piscina e case vacanza.

“La nostra lista di case a Ibiza sta aumentando ogni giorno e stiamo iniziando ad aggiungere ville anche di altre meravigliose destinazioni europee”.

