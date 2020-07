C’è un campeggio in cui puoi dormire sospeso sugli alberi in una tenda a goccia

Siamo abituati ai campeggi con tende, camper e roulotte ma in Belgio ne esiste uno del tutto diverso, dove gli alloggi sono “lacrime-gocce” sospese sugli alberi.

Si tratta di tende realizzate da Dré Wapenaar nell’ambito di un’installazione artistica del 2011 per il festival d’arte Pit Landscape. Dré è particolarmente interessato all’interazione sociale delle sue opere, in questo caso convertite in alloggi da camping.

Ognuna di esse include un letto, una panca, un ripostiglio, finestre e una scala per salire e scendere. Insomma, una via di mezzo tra una casetta sull’albero e una tenda normale.

Il costo a notte è di circa 70 euro, nella foresta di Borgloon a Haspengouw, ed è possibile procedere con la prenotazione sul sito turistico della città fino a settembre 2020. Ogni goccia può ospitare due adulti ed eventualmente due bambini.

E a quanto pare vanno a ruba!

FONTI: Borgloon

Ti potrebbe interessare anche: