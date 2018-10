Corippo è un comune svizzero del Canton Ticino arroccato nella valle Verzasca. Qui gli abitanti sono soltanto 12, ma per evitare lo spopolamento definitivo e rilanciare l’economia di questo suggestivo borgo, la Fondazione Corippo 1975, sta lavorando da tempo per trasformarlo in un albergo diffuso, il primo di questo tipo in Svizzera.

Le case di pietra con i caratteristici tetti in pioda si intrecciano in angusti viottoli, qui l’agricoltura continua ad essere la prima forma di sostentamento. Nel 1850 c’erano 315 abitanti, già nel 1950 appena 70, oggi dopo l’emigrazione in California e Australia sono 12 e quasi tutti hanno superato i 60 anni.

Corippo è stato descritto dallo scrittore Piero Bianconi come ‘il più gentile villaggio della Verzasca’, per il valore del suo patrimonio architettonico, é stato dichiarato monumento d'importanza nazionale. In passato era il centro più noto per la lavorazione della canapa come tessuto.

Da tempo, la Fondazione Corippo 1975 ha lanciato un crowdfunding per sostenere un progetto ambizioso, ovvero quello di trasformare il borgo in un albergo diffuso con un’osteria ripristinando tutto il paesaggio rurale per attirare sempre più turisti.

Ci piace perché tutto verrà fatto in chiave di sostenibilità ambientale. Scrive la Fondazione, l’obiettivo è promuovere un turismo dolce legato al vivere rispettando l’ambiente; avviare le attività del coltivare, macinare,conservare, cuocere, macerare; salvaguardare i muri a secco, i terrazzamenti, le sorgenti, le fontane e fontanili e

tutelare la selva castanile, gli alberi da frutto, la vite, i salici e via dicendo.

La modalità di albergo diffuso, realtà già affermata in Italia, costituisce una modalità di sviluppo sostenibile in grado di valorizzare in chiave turistica antichi borghi che hanno conosciuto una forte emigrazione. E a Corippo tutto sembra andare verso questa direzione, così che il cuore di questo suggestivo borgo possa continuare a pulsare.

Guardate che meraviglia:

Corippo il villaggio più piccolo della Svizzera from Locarnese, Oasi della Svizzera on Vimeo.

Per maggiori informazioni e per sostenere il progetto clicca qui

Leggi anche:

Dominella Trunfio

Foto