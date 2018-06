Treetop walk in Svizzera, ossia come passeggiare in cima ad una vetta e avere sotto alberi boschi e vallate. Qui, a Mogelsberg, tra le verdi colline del Canton San Gallo, è stato appena inaugurato proprio il primo treetop walk svizzero. Una camminata sospesa tra gli alberi, guardando il mondo da tutt’altro punto di vista.

Il percorso - accessibile ai disabili e ai bimbi su passeggino - si snoda per 500 metri dolcemente dal suolo della foresta verso le cime degli alberi: un’esperienza naturale unica in cui si è praticamente immersi nella flora e nella fauna di una delle zone più belle della Svizzera.

Dopo il ponte pedonale sospeso più lungo al mondo, questo Paese non smette di stupirci con le sue passeggiate nel bel mezzo di un verde strepitoso, dove un hi-tech assolutamente compatibile con la natura offre ora una passeggiata su una comoda e ampia pedana in legno.

Circa 40 fermate invitano a scoprire gli alberi, ad ascoltare i suoni della foresta, ad osservare gli animali del bosco o semplicemente a rilassarsi. E, se per le famiglie può essere più adatto il sentiero Necki, un itinerario circolare diviso in quattro tappe che porta attraverso prati e boschi, ponti e ciclabili, tra ruscelli e rapide, i più temerari possono anche arrampicarsi su una piattaforma panoramica alta 50 metri, da cui godere di una vista mozzafiato di tutta la valle Neckertal fino a Churfirsten e Appenzellerland.

E non finisce qui: tutt’attorno al sentiero ci sono anche strutture per la ricreazione e il relax, e poi un percorso fitness, una capanna di tronchi, un percorso avventura nel bosco, aree barbecue, aree di sosta, un parco giochi per bambini e un laghetto naturale da sogno.

Il sentiero Treetop Neckertal offre, infine, un parcheggio per sedie a rotelle, con ulteriori posti auto a 15/30 minuti a piedi. Per i visitatori che arrivano con i mezzi pubblici, una passeggiata di 40 minuti conduce direttamente dalla stazione ferroviaria di Mogelsberg a Steinwäldli.

