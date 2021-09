Praga è stata appena eletta la città più bella del mondo

Praga è stata eletta città più bella del mondo da Time Out, rivista di viaggi britannica. La città delle cento guglie ha battuto altre splendide località tra cui Roma, Parigi e New York.

La voglia di viaggiare, nonostante la situazione del covid sia ancora preoccupante, sta tornando e chi vuole pianificare un week end o più giorni di relax in qualche città non troppo distante, può valutare sicuramente Praga.

La capitale della Repubblica Ceca è la città più bella del mondo, almeno secondo la gran parte delle 27mila persone che hanno partecipato al sondaggio lanciato dalla rivista di viaggi Time Out per eleggere le “Best cities in the world” 2021.

Praga è risultata essere la città più bella con l’83% dei voti e in effetti, chi già l’ha visitata, può confermare il fascino di passeggiare sul Ponte Carlo, del ghetto ebraico con il caratteristico cimitero, dell’Orologio Astronomico e delle tante altre meraviglie architettoniche che possiede e la rendono una città che spesso viene definita “magica”.

Ma Praga è stata premiata non solo per la sua bellezza architettonica. La capitale della Repubblica Ceca è arrivata seconda anche considerando le destinazioni migliori per il relax, qui infatti si può godere di viste mozzafiato sulle colline o fare passeggiate lungo le rive della Moldava.

Le migliori città del mondo nel 2021

Nella classifica generale delle città migliori del mondo, “Best cities in the world”, che considera diverse categorie e una serie di parametri come cibo e cultura ma anche progetti comunitari, spazi verdi e sostenibilità, al primo posto non c’è però Praga ma San Francisco, che ha centinaia di parchi e un grande spirito di comunità, seguita da Amsterdam, Manchester, Copenaghen, New York e Montreal.

Solo al settimo posto troviamo Praga mentre per arrivare ad una città italiana dobbiamo scorrere fino al 23esimo posto dove c’è Milano. Roma è addirittura al 33esimo.

Fonte: Time Out

