Lavoro dei sogni in questa remota isola irlandese: cercansi due custodi per gestire 3 cottage immersi nella natura

Se avete voglia di cambiare vita e soprattutto, non siete tipi che amano le comodità e invece che rimpiangono un passato ‘senza lussi’, potreste essere i candidati perfetti per il nuovo annuncio di lavoro lanciato sui canali ufficiali dell’isola di Great Blasket, al largo della costa occidentale irlandese. Un’isola semi deserta in cui si cercano due custodi che abbiano voglia di gestire un piccolo bar e tre cottage che posto ospitare fino a 21 persone.

“È un lavoro intenso e durissimo, ma la posizione è davvero unica”, scrive Alice Hayes, che ha inserito l’annuncio.

Duro perché sull’isola non ci sono energia elettrica, né connessione internet, né docce calde e il clima in Irlanda non è di certo mite, soprattutto in alcuni periodi dell’anno.

** Job Vacancy ** It’s that time of year again!A unique position required – looking for long term management of… Pubblicato da Great Blasket Island su Mercoledì 8 gennaio 2020

“Un lavoro adatto a chi vuole tornare alle origini – fuoco, candele, stufe, fauna selvatica e natura”. I candidati ideali devono essere persone che vanno d’accordo, due amici o una coppia, simpatica e chiacchierona, in modo che nessun giorno sia uguale a un altro”, dice ancora Hayes.

Il periodo di lavoro va dal primo aprile al primo ottobre ma su quale siano i requisiti per candidarsi, l’isola rimanda alla richiesta di informazioni sui propri contatti.

** Job Vacancy **

A unique position required – looking for long term management of Island Accommodation and Coffee Shop. Couple or two friends.

1st April 2020 – October 2020 accommodation and food provided.

Email Alice on [email protected] for more information pic.twitter.com/RJFfrr4QDH — Great Blasket Island (@gbisland) January 10, 2020

Ciò che è certo è che oltre vitto, alloggio gratuiti e uno scenario da favola, ci sarà uno stipendio (ma non è specificata la cifra). Cosa si farà tutto il giorno? Come dicevamo, i due custodi dovranno gestire tre cottage, accompagnare i turisti e rendergli piacevole il soggiorno. Ci si scalderà con stufe a legna e camino, l’acqua verrà bollita sui fornelli a gas e per ricaricare smartphone e pc l’energia elettrica viene generata da una piccola turbina eolica.

I custodi dello scorso anno sono stati Lesley Kehoe e Gordon Bond, una coppia che ha lasciato il lavoro e si è trasferita a Dublino per una nuova opportunità lavorativa. Great Blasket è l’isola principale di un omonimo arcipelago, poco a largo del Kerry, in Irlanda. Chi volesse maggiori informazioni su requisiti e come candidarsi deve scrive a questo indirizzo [email protected]

