Lofoten: le isole incontaminate della Norvegia dove ammirare l’aurora boreale e il sole di mezzanotte (almeno una volta nella vita)

Affascinanti e selvagge, le isole Lofoten della Norvegia sono la meta perfetta per gli amanti del turismo sostenibile e dell’aurora boreale

Le isole Lofoten rappresentano una tappa imperdibile se si visita la Norvegia. Quest’arcipelago, situato al di sopra del Circolo Polare Artico, offre panorami meravigliosi e incredibilmente variegati: maestose montagne, fiordi profondi e lunghe spiagge molto apprezzate da chi pratica surf.

Le quattro isole principali – Austvågøy, Vestvågøy, Flakstadøy, Moskenesøy – sono collegate tra loro da una rete di tunnel e di ponti stradali. Se si preferisce un’esperienza più avventuriera e a contato con la natura, ci si può anche spostare in kayak o in canoa. Nonostante si trovino molto vicine al Circolo Polare Artico, il loro clima è piuttosto mite, grazie all’influsso della della Corrente del Golfo.

Queste isole sono un vero paradiso naturale incontaminato tutto da scoprire. Sono davvero numerose le attività da fare: dal trekking e sci sulle montagne che finiscono a strapiombo sul mare, rafting nell’oceano, whale watching, surf e immersioni subacquee.

Un tuffo nell’era vichinga

Visitare le isole Lofoten significa anche immergersi nella cultura vichinga, tutt’ora valorizzata e preservata in queste terre. Assolutamente da non perdere il Lofotr Viking Museum, che si trova a Borg (sull’isola Vestvågøy). Si tratta di un museo interattivo realizzato intorno agli scavi che hanno portato alla luce la più grande abitazione vichinga mai rinvenuta. Inoltre, si può ammirare una riproduzione a grandezza naturale della Nave di Gokstad, risalente al IX secolo.

Aurora boreale e sole di mezzanotte

Le isole Lofoten regalano emozioni uniche al mondo. Qui, infatti, si può assistere allo spettacolo naturale del sole di mezzanotte, nel periodo compreso tra fine maggio e metà giugno. Ciò si verifica per via della posizione delle isole Lofoten rispetto al sole, durante l’orbita terrestre estiva. Così, nel periodo estivo, il sole non tramonta mai e rimane in uno stato costante di tramonto e alba, fino al giorno successivo.

Invece, da settembre a metà aprile il cielo si tinge di mille sfumature grazie al fenomeno dell’aurora boreale. L’affascinante luce artica ispira tantissimi artisti, che ogni anno espongono le loro opere in diverse gallerie sparse per le varie isole.

Turismo all’insegna della sostenibilità

Le isole Lofoten rientrano tra le mete di viaggio più sostenibili d’Europa, dato che le autorità e le strutture ricettive lavorano costantemente per preservare la natura e ridurre l’impatto negativo del turismo sull’ambiente. L’arcipelago ha anche ottenuto la certificazione di Destinazione Sostenibile, un marchio di qualità assegnato alle località che si impegnano in maniera sistematica per tutelare i territori e le loro bellezze naturali. Un motivo in più per visitare queste affascinanti isole!

