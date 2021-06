Königsee: il fiabesco lago color verde smeraldo incastonato tra le montagne della Baviera

Immerso in una cornice alpina da fiaba, al confine con l’Austria, il lago Königssee è la meta ideale per rilassarsi e respirare a pieni polmoni l’aria frizzantina di montagna

Il lago Königssee, in italiano lago del re, è incastonato nel suggestivo Parco Nazionale di Berchtesgaden della Baviera, istituito nel 1978 per preservare la natura di questa bellissima area incontaminata della Germania. Le acque del Königssee sono di un color verde smeraldo che toglie il fiato in cui si specchiano le maestose montagne circostanti, che fanno parte del massiccio del Watzmann. Questo incantevole specchio lacustre, dove si raggiungono fino ai 190 metri di profondità, è considerato il lago più limpido e pulito di tutta la nazione.

In questo magnifico scenario naturale spicca la cappella dedicata a San Bartolomeo dalle caratteristiche cupole rosso scuro, annoverata tra i più monumenti in stile barocco più importanti dell’Alta Baviera. L’antico santuario, ogni anno ad agosto, in occasione della festa del santo, diventa meta di pellegrinaggio per migliaia di fedeli.

Un giro in battello indimenticabile

Il Königssee è navigabile grazie ad alcuni battelli elettrici. Durante il giro si può godere di un paesaggio fiabesco e respirare l’aria frizzantina di montagna. Con il battello si arriva anche fino al capolinea di Salet e da lì, dopo una breve passeggiata di circa 15 minuti, si giunge al laghetto alpino Obersee.

Da questo piccolo lago incastonato tra le rocce si scorge in lontananza anche la meravigliosa cascata Röthbach, la più alta della Germania. Il lago Königssee ospita anche un piccolo isolotto disabitato: l’isola di Christlieger.

Il Königssee assume un fascino diverso in ogni stagione, ma nel periodo autunnale la vegetazione dell’area si tinge di mille sfumature. Insomma, se vi trovate in Baviera, concedetevi una visita in questo luogo che sembra uscito da una fiaba!

