Natura incontaminata e panorami a perdita d’occhio, in uno scenario squarciato nel secolo scorso dalle devastazioni della Grande Guerra. Tra il Veneto e il Trentino, l’Altopiano dei Sette Comuni, noto anche come Altopiano di Asiago, è un susseguirsi di boschi che vanno dalle quote più basse in riva all’Astico e al Brenta, fino ad arrivare in cima al Portule e all’Ortigara.

Tra queste montagne, basta la sola parola “Altopiano” per ricordare Asiago e gli altri comuni che occupano il più vasto tavolato d’Italia, nell’estrema porzione settentrionale della provincia di Vicenza, dove il termine “collettivo” è entrato a far parte del quotidiano.

Già, perché collettivo è il bosco e ciò che di esso fa parte. Ancora oggi, le malghe qui rappresentano un prezioso tesoro economico e sociale: sono pubbliche, di proprietà collettiva degli Asiaghesi.

Il 96% delle superfici a bosco e a pascolo, in pratica, è di proprietà collettiva ed è amministrato dai Comuni per conto delle comunità locali, secondo un regime di usi civici che si richiama alle leggi dell’antica Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, la Federazione che collegò i vari paesi dell’Altopiano tra il 1310 e il 1807.

Come scrisse Mario Rigoni Stern “ nel territorio dei Sette Comuni non esistono castelli di nobili, non esistono ville di Signori, né cattedrali di vescovi, per il semplice fatto che la terra è del popolo e i suoi frutti sono di tutti come ad uso antico ”.

L’Altopiano dei 7 comuni

Definito da Gabriele D’Annunzio “la piccola Svizzera d’Italia”, l’Altopiano dei 7 Comuni - i “Sette cari fratelli” o “Siben Prüdere Liben” in lingua cimbra, anche se in realtà i comuni sono otto dal 1796 - regala a chi lo visita un’esperienza unica. Immersi nella storia, tra trincee e forti, e nella natura, qui si comprende pienamente quanto un territorio sia capace di affondare nelle proprie ceneri e risorgere e quanto sia in grado di farsi forza su un passato e su una bellezza che non hanno uguali.

L’area di Asiago sarebbe già stata abitata in epoca preistorica e in seguito occupata dai Romani. Più in là sarebbe stata probabilmente colonizzata dai Cimbri, di origini danesi. Per ora, le teorie più accreditate sostengono che sono state delle popolazioni bavaresi a insediarsi in questi posti intorno all’anno mille. Ciò che caratterizza l’Altopiano dei Sette Comuni è la sua entità autonoma con lingua e tradizioni proprie di impronta mitteleuropea.

Dal 1310 e fino al 1807 i comuni dell’Altopiano formano di fatto un governo autonomo e comunitario, la Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, alleato con la Serenissima Repubblica di Venezia. Ma la Prima Guerra Mondiale, purtroppo, devasta il territorio e ogni idea di indipendenza, nel momento in cui i paesi vengono del tutto rasi al suolo e i pascoli e boschi distrutti (la foresta originaria fu distrutta al 60%).

Solo nel primo Dopoguerra inizia una convinta e forte ricostruzione, che negli anni Cinquanta e Sessanta riporterà il territorio a un autentico splendore. Oggi, vaste distese di prati e di boschi sono l’ideale in estate per escursioni a piedi o in mountain bike e, in inverno, per sciare o fare altri tipi di sport.

La certificazione e il Bosco Testimone

Nel 2017 il Comune di Asiago ha ottenuto la certificazione Fsc per i suoi quasi 6mila ettari di boschi (Forest Stewardship Council garantisce la gestione responsabile delle aree boschive secondo alti standard ambientali, sociali ed economici). Sono questi i boschi dove passeggiavano Mario Rigoni Stern ed Ermanno Olmi e dove, grazie alla tradizionale gestione locale - prima sotto la Reggenza dei Sette Comuni e della Serenissima Repubblica di Venezia, e poi dello Stato Italiano - si può camminare oggi tra le estensioni forestali più importanti del Veneto.

Un polmone verde e un bosco “rinato”, dove, con un’attenta pianificazione e l’applicazione di criteri di sostenibilità hanno fatto sì che questo posto sia divenuto un immenso contenitore di biodiversità, che fornisce legname da lavoro e per uso domestico e cibo e riparo per gli animali che lo popolano durante tutte le stagioni. I “Cives”, ossia la popolazione che vive nell’area del comune di Asiago e che ha il diritto ad usare gli scarti delle utilizzazioni come legna da ardere, sono stati fondamentali in questo e hanno mantenuto vivo l’interesse verso le risorse presenti sul territorio fino ai giorni nostri.

Il “Bosco Testimone” è uno di questi boschi. In località Clöise, fa parte del percorso storico-ambientale Kaberlaba - Clöise, è escluso da 20 anni da ogni forma di selvicoltura, anche in presenza di schianti, disseccamenti o eventi di deperimento e lasciato a libera evoluzione.

Sul percorso si trovano sentieri immersi nella natura e manufatti della Grande Guerra, da riscoprire per un turismo dolce, in bici o a piedi.

Germana Carillo