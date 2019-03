Il parco Sigurtà è un parco naturalistico di circa 60 ettari e si trova a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. È stato vincitore del secondo premio di Parco Più Bello d'Europa 2015 e di Parco Più Bello d'Italia 2013.

In primavera, il parco Sigurtà si colora di tulipani, mentre da maggio a settembre il viale delle rose ne conta almeno 30mila. Ci sono poi il labirinto e 18 specchi d’acqua circondati da immensi prati verdi.

È visitabile sia a piedi che in bicicletta, non sono ammessi i cani, ma esiste un servizio convenzionato con due pensioni vicine dove lasciare al sicuro i propri animali (se proprio dovete portarli con voi). Tra statue, monumenti, statue ed edifici sono tantissime le cose da visitare, noi ne abbiamo scelte 10 da non perdere.

Parco Giardino Sigurtà, apertura 2019

Venerdì 8 marzo 2019, dopo l’ormai consueta chiusura invernale, riapriranno i cancelli del Parco Giardino Sigurtà per dare il via alla nuova stagione.

Sarà un inizio dedicato a tutte le donne: l’ 8 e il 9 marzo le visitatrici di ogni età potranno entrare gratuitamente al Parco e scoprire i primi cenni di primavera tra i 600.000 metri quadrati del Giardino.



Per gli uomini che invece vorranno regalarsi una passeggiata nel verde, se giungeranno al Parco accompagnati da una donna, negli stessi giorni avranno diritto ad una tariffa ridotta, sconto di 3 euro sul biglietto intero di entrata.

Domenica 10 marzo sarà la prima domenica d’apertura della stagione 2019. Per celebrare il nuovo inizio, i visitatori potranno partecipare a due visite guidate gratuite alla scoperta del Giardino (previo acquisto del biglietto di entrata). Sarà l’opportunità per conoscere la storia secolare del Parco, le curiosità e le caratteristiche del Secondo Parco Più Bello d’Europa. Le visite guidate si terranno alle ore 10.30 e alle ore 14.00 e saranno formati due gruppi, uno al mattino e uno al pomeriggio, da 50 persone ciascuno. Le prenotazioni avverranno la domenica mattina 10 marzo alla biglietteria.

In caso di maltempo la Direzione si riserva il diritto di annullare le visite o di posticiparle a nuova data da destinarsi.

Parco Sigurtà, 10 cose da non perdere

1) Labirinto

La torre che sorge al centro del dedalo è ispirata a quella del parco di Bois de Boulogne di Parigi. Dalla cima è possibile ammirare le forme geometriche del labirinto e lo scenario naturale del giardino.

2) I giardini acquatici del parco Sigurtà

I colori dei Giardini Acquatici sembrano usciti da un quadro impressionista. Nell'acqua si riflette il Castello Scaligero circondato magicamente da ninfee.

3) Grande quercia

È una delle attrazioni più amate dai visitatori del Parco, perché la grande quercia con i suoi quattro secoli di età è la pianta più antica del giardino. Copre una superficie di circa 1000mq.



4) Parco Sigurtà, la fattoria didattica

La fattoria didattica ospita asinelli, pecore, galline, anatre e tacchini ed è un'area ludico-didattica destinata ai bambini e alle famiglie. Aderisce al progetto per la conservazione e la valorizzazione di razze avicole locali Venete, in collaborazione con Veneto Agricoltura.

5) I Bossi

I Bossi sono una delle caratteristiche del Parco Sigurtà. Sono curate dai giardinieri che regalano creano cespugli dalle forme particolari e bizzarre.

6) Castelletto del Parco Sigurtà

Il Castelletto è un edificio merlato con finestre neogotiche costruito dal marchese Antonio Maffei. Nel secolo scorso, qui si svolgevano tavole rotonde e incontri scientifici e letterari. Ha ospitato numerosi scienziati e premi Nobel.

7) Pietra della Giovinezza

Su una roccia nascosta tra i bossi, sono incise le parole di vita e speranza, scritte dal poeta americano Samuel Ullman. La pietra della giovinezza è un inno alla giovinezza di spirito e di cuore.

8) Viale delle rose

Ogni primavera nel viale delle rose sbocciano più di 30mila rose Queen Elizabeth e Hybrid Polyantha & Floribunda. Uno spettacolo imperdibile!

9) Parco Sigurtà: le piante officinali

All'interno del Parco, la famiglia Sigurtà ha coltivato 40 diverse piante dalle proprietà terapeutiche racchiuse nel Giardino delle Piante Officinali. Al centro c'è la statua di un leone realizzata dallo scultore Giuseppe Brigoni che veglia sulle erbe.

10) Grande tappeto erboso

Il Grande Tappeto Erboso è la distesa più vasta di tutto il Parco fatta di laghetti circondati da salici piangenti. Tra le acque invece affiorano le ninfee e gli ibischi acquatici.

Dove alloggiare

Parco Sigurtà: prezzi e orari

Dal 6 marzo al 6 novembre 2016, è aperto tutti i giorni con orario continuato dalle 9.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.00). Marzo, Ottobre e Novembre dalle 9.00 alle 18.00 (ultimo ingresso ore 17.00).

Prezzi del Parco Sigurtà

Adulti €12,00

Ragazzi 5-14 anni €6,50

Bambini 0-4 anni Gratis

Over 65 €9,50

Disabili 100% (con certificazione) gratis (accompagnatore €9,50)

