Trentino da scoprire “ad occhi chiusi”: tutte le iniziative per i turisti non vedenti

Come sarebbe immergersi nelle meraviglie del Trentino “ad occhi chiusi”? Cosa significherebbe godere di montagne uniche al mondo soltanto con i sensi dell’udito e dell’olfatto e ascoltando e toccando cose che mai avreste immaginato?

In una cornice suggestiva, tra profumi e sapori unici, tra sentieri accessibili e passeggiate sensoriali, il Trentino è anche questo: un mix di esperienze fruibili anche dai non vedenti, di contenuti tematici adatti a tutte le fasce d’età, indoor e all’aperto, tra echi, suoni e odori della natura.

Tutto questo è “Trentino Ad Occhi Chiusi”, un progetto promosso da Trentino Marketing in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, per far vivere il patrimonio naturale e culturale, materiale e immateriale, a turisti non vedenti e loro accompagnatori, abbattendo barriere percettive e sensoriali.

Nel corso della prossima estate e oltre, non vedenti e loro accompagnatori avranno a disposizione programmi, guide e strumenti specifici nel pieno rispetto delle pari opportunità.

Com’è possibile?

Grazie al cuore dei trentini, nel pensare e mettere in pratica un’esperienza che sia condotta solo dai sensi, lungo itinerari non convenzionali da percorrere in tutta sicurezza, senza ostacoli né difficoltà, e specialmente in modo lento, per dare ai partecipanti i giusti tempi di recupero e consentire loro di conoscere a fondo quel che stanno vivendo.

Dalla Val di Sole alla Val di Fiemme, passando per la Valsugana e l’Altopiano di Pinè, tra giugno e novembre, durante i weekend, malghe, rifugi, agriturismi e aziende agricole proporranno autentiche “immersioni sensoriali” in cui vale la pena lasciarsi andare.

Il must? Viaggiare con i sensi nel suo pieno significato e arricchirsi di una bellezza che solo il Trentino offre.

Ecco tutte le iniziative e gli appuntamenti per i turisti non vedenti:

1. Val di Sole: 8-10 giugno

Tutti presso la sede della “Fondazione San Vigilio”, a Ossana, un edificio adatto a ospitare persone non vedenti e ipovedenti, grazie all’assenza di barriere e a sistemi di lettura in braille, che consentono di vivere gli spazi sia interni che esterni in piena autonomia e libertà.

In programma degustazioni olfattive degli aromi di montagna, laboratori di cucina, escursioni lungo il percorso ad occhi chiusi nel “Sentiero dei Sensi” e visita guidata al “Bosco Derniga” annusando il profumo dei fiori e ascoltando i suoni del legno. Prezzi a partire da 135euro.

2. Consorzio Turistico Piana Rotaliana: 22-23 giugno e 9-10 novembre

Ad attendere gli ospiti non vedenti sono le attività “Sulla terra con i sensi” al Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina (San Michele all’Adige), in cui si propone ai ragazzi una visita alle sale dedicate all’agricoltura in forma di gioco mettendo alla prova i sensi dell’olfatto, del tatto e dell’udito; e “Dentro una bottiglia di Rotari” alle Cantine Rotari di Mezzacorona, in cui è allestito un percorso con interazioni olfattive/gustative/uditive e tattili per spiegare a bambini e adulti come si produce una bottiglia di spumante Rotari Trentodoc.

3. Val di Fiemme: giugno, luglio e settembre

Escursioni lungo i sentieri accessibili della valle, discese di rafting sul fiume Avisio, arrampicata sportiva, pedalate in hand-bike sulla pista ciclabile: con in collaborazione dei volontari / istruttori dell'Associazione SportAbili nulla è impossibile. Prezzi a partire da euro 295 per soggiorni di due notti in hotel, con 4 possibilità di week-end: 15/17 giugno + 14/16 luglio + 8/10 e 15/17 settembre.

4. Malga Arpaco a Passo Brocon (Valsugana-Tesino): 30 giugno-1° luglio

“Gli Animali della malga” propongono una visita guidata alla malga e sui pascoli per incontrare le mucche, con tanto di spiegazione della mungitura. Seguirà la cena in agritur a base di prodotti della malga, “Che profumino in cucina” e la padrona di casa, Rosanna, spiegherà come riesce a preparare dei dolci così buoni… La domenica si andrà in passeggiata al Trodo dei Fiori di Passo Brocon con un custode forestale del Tesino, il tutto con quote di euro 50 per gli adulti, bambini fino ai 6 anni ridotto a euro 42.

5. Valle di Ledro: 6-8 luglio

Attività ragazzi non vedenti o ipovedenti presso il “Museo delle Palafitte” di Molina di Ledro e lungo il percorso artistico del Bosc del Meneghì, con tappa sensoriale nel giardino delle erbe. Prezzi a partire da euro 58 a persona, con trattamento di mezza pensione in hotel 3* a Bezzecca.

6. San Lorenzo in Banale: 21-22 luglio

L’Apt Terme di Comano Dolomiti di Brenta propone in uno dei “Borghi più belli d’Italia”, ai piedi delle Dolomiti di Brenta, un particolare laboratorio all’Azienda Agricola “Il Ritorno”, dedicato ai profumi e alle piante officinali e aromatiche. Visitando invece “Bosco Arte Stenico” si possono abbracciare gli alberi del bosco e toccare i materiali con cui sono state realizzate le opere. Proposte di pacchetto vacanza a partire da 70 euro a persona.

7. Val di Non: 28-29 luglio

Visite sensoriali in una stalla e incontro con gli animali a Malga Coredo e poi tutti immersi nel bosco custodito dall’azienda agricola “L’Essenza del Bosco” di Brez, a raccogliere le erbe aromatiche, toccarle e annusarle, sotto la guida di Mary per creare un profumatissimo Sale Aromatico di montagna.

8. Madonna di Campiglio: 3-5 agosto

Sin dal primo mattino del sabato gli ospiti potranno partecipare all’evento Albe in malga alla Malga Montagnoli, per conoscere la vita della malga, capire come si lavora il latte e cosa succede oltre i 1000 m di quota; nel pomeriggio seguirà l’attività di fattoria didattica a “La Stria di Bo”, di Mauro Povinelli; la domenica viene lasciata libera con la possibilità di sfruttare i servizi inclusi nella Dolomeet card easy (card dell'ambito comprendente gratuità sugli impianti, sconti, ecc), il tutto con quote di partecipazione di 38 € per gli adulti e 25 € per i bambini.

9. Altopiano di Pinè: 24-26 agosto

Sistemazione in hotel e visita guidata al “Bio-Apiario”, alla scoperta dei benefici dei prodotti delle api, del ronzio e dei profumi dell’alveare. Gli ospiti potranno anche vivere in tutta sicurezza l’esperienza del Dragonboat sul Lago di Pinè, per pagaiare sull’antica canoa cinese dotata di testa di drago guidati dal suono del tamburo, con l’aiuto di vogatori volontari.

10. Valle del Chiese: 31 agosto-1° settembre

L’ultimo giorno di agosto è in programma il percorso del sentiero naturalistico “Animali del bosco”, un laboratorio artistico-creativo-sensoriale realizzato con materiali naturali come pigne, piume, muschio. Il giorno dopo, sabato 1 settembre, si cammina verso Malga Nudole, lungo il percorso “Il senso dell’Acqua”, per scoprire sensazioni autentiche toccando tronchi, rocce, licheni.

11. Attività Garda Trentino: 12-14 ottobre

La proposta del Garda Trentino prevede attività di climbing con guida su una parete rocciosa attrezzata con mappa tattile, che permette anche ai non vedenti di apprezzare lo sviluppo dei 6 itinerari di arrampicata. Inoltre, il “Garda Trentino Senses Walking” è una passeggiata sensoriale nella zona del Colodri di Arco con un esperto naturalista e un accompagnatore di media montagna, con una tecnica molto particolare di ascolto della natura che stimola i sensi dell'udito, del tatto e dell’olfatto.

Buone vacanze a tutti!

