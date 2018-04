È in vendita nel cuore della Toscana la casa di Michelangelo. Casa, ovviamente, è riduttivo. Si tratta di un'antica villa situata nel Chianti che vi farà rimanere a bocca aperta.

7,5 milioni di euro. È questa la cifra necessaria per fare propria la villa del celebre pittore e scultore. Quest'ultimo la acquistò nel 1549 e il maniero rimase una proprietà della famiglia fino al 1867.

L'antica villa toscana di Michelangelo mantiene intatte alcune delle antiche caratteristiche, dai pavimenti in terracotta ai soffitti a volta. Circondata dalle iconiche colline verdi della regione, è stata recentemente ristrutturata per mantenere il carattere storico della proprietà. Nella vendita è inclusa anche una copia dell'atto originale.

La ristrutturazione ha tenuto conto del suo passato storico, e il risultato è una casa idilliaca che sembra uscita da un libro di fiabe. Un robusto rivestimento di mattoni copre la casa esternamente, in un giardino di cipressi e ulivi.

All'interno, la casa comprende dieci camere da letto e sette bagni. Un soffitto a volta in mattoni apre lo spazio principale del soggiorno, in cui si trova un camino in pietra e diversi posti a sedere. Un salotto adiacente presenta soffitti a travi e un altro grande camino.

La villa è caratterizzata da una superficie di 1200 mq ed è dotata anche di un cottage per gli ospiti.

" È emozionante immaginare tutto ciò che è accaduto su questa proprietà dal 1047, anno in cui è stata costruita la torre originale sulla proprietà ”, spiega l'intermediario Debbie Fisher.

Visto che non ci sono restrizioni, Fisher sostiene che Villa Michelangelo potrebbe anche essere trasformata in un bed and breakfast o potrebbe essere affittata settimanalmente dai futuri proprietari agli appassionati di storia.

Una villa splendida. Sognare non costa nulla e allora facciamolo.

Francesca Mancuso

